Finalmente è arrivata l’estate per il Gruppo dei “Raustelliani”

Ebbene si!! Venerdì 7 Agosto, presso l’incantevole scenario delle “Cantine Raustella”, si è svolto il consueto, goliardico, incontro dei più che mai “casinari” soci fondatori. Come sempre l’accoglienza di Giuseppe e Francesco è stata encomiabile e per confermare l’ormai consolidato vincolo di amicizia e per ricambiare la proverbiale ospitalità, il Gruppo ha donato ai fantastici proprietari uno spillino con il logo di Raustella, ideato e creato dal Maestro Enzo Frezzetti, socio fondatore del Gruppo (vedi foto). La serata è trascorsa all’insegna dell’allegria degustando dell’ottimo cibo genuino: dagli antipasti, al fantastico coniglio di Giuseppe, alla rustica pasta e patate con la provola e per concludere un’ottima torta “Napoleone “. L’evento che ha visto presenti: Enzo e Maria Frezzetti, Andrea Nina KIM e Eleonora Romano, Ciro Marialaura e Chiara Russo, Paolo e Daniela Palmieri, Nello Panariello e Roberta Romano, Fabio D’Alema e Vittorio Cucciniello, ed altri simpatici amici, è stato allietato dalla chitarra e dalla voce del mitico Vincenzo di Barano.

Arrivederci al prossimo appuntamento!