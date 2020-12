Finalmente Casamicciola Terme presenta il nuovo plesso “Lembo”

Ida Trofa | Finalmente Casamicciola Terme presenta il nuovo Lembo e sarà demo-ricostruito a La Sentinella. Dopo anni di attese e di parlare c’è il progetto. “Un edificio all’avanguardia in grado di proiettare la scuola casamicciolese nei prossimi decenni“- cosi il sindaco Giovan Battista Castagna ci ha mostrato con entusiasmo le prime tavole del Plesso che dovrebbe sorgere con la Ricostruzione degli edifici scolastici pesantemente colpiti dal terremoto del 21 agosto 2017.

“L’immobile sarà completamente demolito e rispetto al vecchio edifico sarà, addirittura, dotato di un piano in più, con un piano a livello seminterrato, e la realizzazione di una grande palestra di oltre 200 metri quadrati, oltre a vari altri servizi. Il plesso, una volta ricostruito, sarà anche destinato ad essere presidio della Protezione Civile“ -ha spiegato il primo cittadino anche nel corso del consiglio comunale che ha condotto alla approvazione dell’attestazione dell’interesse pubblico da parte del civico consesso e il permesso a costruire in deroga ai sensi dell’articolo 14 Dpr 380/01 e l’articolo 23 del Ruec.

Il sindaco ha espresso soddisfazione per la prossima ricostruzione di un edificio le cui spese progettuali e di realizzazione sono già coperte dagli appositi finanziamenti, stanziati anche per le altre sedi scolastiche. Il progetto a inizio novembre aveva già ottenuto parere favorevole da parte dei Vigili del Fuoco dal punto di vista della valutazione antincendio, necessario per poter poi procedere con l’iter di aggiudicazione dei lavori. Il progetto di miglioramento ed adeguamento sismico ed adeguamento funzionale del plesso scolastico “Lembo” è firmato dall’Architetto Giorgio Ospici e dall’Ing. Fabio Iasevoli.