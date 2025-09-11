Finale Miss Ischia 2025! Domenica 14 settembre al Piazzale del Soccorso

Domenica 14 settembre alle ore 21 si terrà la finalissima di Miss Ischia 2025, al Piazzale Del Soccorso di Forio. L’evento, patrocinato dal Comune di Forio, vede 32 concorrenti residenti sull’isola d’Ischia che parteciperanno alla serata, caratterizzata da due uscite: prima in abito elegante e seconda in costume da bagno.

L’idea e la realizzazione dell’evento sono di Luigi Cacciapuoti di Ischia Sorgente di Bellezza, realtà che opera nel settore beauty e ha deciso di offrire uno spettacolo dedicato alla bellezza delle ragazze dell’isola. L’organizzazione è affidata ad Alberto Spina di Seratissime Eventi Agency, che mette in campo tutto il suo staff ed una decennale esperienza nel mondo della moda e degli eventi.

La conduzione è affidata, così come nella semifinale, alla presentatrice Magda Mancuso. La giuria sarà composta da: Avv. Jessica Maria Lavista (Assessora al Turismo del Comune di Forio), Luigi Cacciapuoti (Ischia Sorgente di Bellezza, patron dell’evento), Ginevra Vecchione (Miss Campi Flegrei 2025), Luigi Mammalella (Makeup Artist dell’evento), Elisabetta Olgiati (Responsabile Marketing Parco Castiglione), Diego Paura (Giornalista responsabile spettacoli quotidiano “Roma”), Vincenzo Balestra (Hair Stylist dell’evento) e Giovanna Di Donato (Influencer).

Lo staff di produzione è composto da: Silvana Riccio (Coordinatrice), Nancy D’Anna (Responsabile portamento), Antonio Chioccarelli (Fotografo), Luigi Scotto (del team Video FilmKamera), Francesco Migliaccio (Responsabile web e comunicazioni). Ci saranno esibizioni di ballo da parte del “Tempio Della Danza” di Roberta Barile che regaleranno un magnifico spettacolo di danza.

Un sentito ringraziamento ai nostri partner: Decò Ischia, Crateca Cantine dell’Isola d’Ischia, Caffè Lenu, Salvato Elettrodomestici, Terramia Pizzeria-Pub-Lounge Bar, Medmar Navi, Snav, Alilauro, Bar Calise, Eden Park Hotel, Hotel Terme Punta del Sole, Relais Corte degli Aragonesi, Parco Termale Castiglione. Un grazie speciale anche ai nostri media partner: Il Dispari, IschiaPress, TeleIschia, Il Golfo. Vi aspettiamo numerosi per vivere insieme una serata all’insegna della bellezza e dello spettacolo