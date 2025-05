FINALE GUADAGNATA! Supplemento di sogno per il Real Forio

REAL FORIO – GLADIATOR 3-1

Semifinale Play Off Eccellenza

Finale guadagnata, il Real Forio sogna: la squadra di Carlo Sanchez supera il Gladiator in rimonta e continua il suo percorso nei playoff. Il rigore di Acosta risponde al momentaneo vantaggio di Mansour dal dischetto, poi si scatena Castagna che sigla una doppietta e trascina i biancoverdi al 3-1 finale. Non ci sono novità di formazione per i turchi, che devono rinunciare a Velotti per squalifica e a Sogliuzzo per infortunio.

Davanti a Mazzella ci sono Cabrera e Di Costanzo, con Aniceto e Pistola a presidiare le corsie. A centrocampo spazio per Arrulo e Arcamone, con Di Lorenzo confermato nelle scelte del tecnico e Iaccarino che trova continuità come titolare. In avanti, Acosta e Serrano guidano il reparto, con Castagna che, rientrato dall’infortunio, parte inizialmente dalla panchina. Gli isolani cercano subito di prendere in mano il controllo della partita, ma il primo tiro verso lo specchio della porta arriva al 5’ e porta la firma del Gladiator: Bacio Terracino calcia e il pallone arriva senza troppe preoccupazioni dalle parti di Mazzella, che blocca.

Al 11’ risponde Acosta, da posizione defilata: il destro preciso finisce sul primo palo, ma Russo neutralizza in due tempi. Cinque minuti dopo, Serrano ci prova sugli sviluppi di un corner, ma non riesce a colpire al meglio, nonostante una trattenuta di un difensore. Il Real Forio resta in attacco e si rende pericoloso al 20’, con Acosta che tenta di beffare Russo con un tiro-cross, ma la palla risulta troppo centrale. Alla mezz’ora, gli uomini di Sanchez non sfruttano una buona ripartenza con Arcamone; sul ribaltamento di fronte, l’azione degli avversari sfuma con una conclusione imprecisa.

Al 32’, il Gladiator spaventa il Calise: Mansour riceve e manda alto dall’interno dell’area. Il primo tempo non regala altre emozioni, il match rimane equilibrato e le due squadre rientrano negli spogliatoi con il punteggio inchiodato sullo 0-0. All’intervallo non si registrano sostituzioni e Sanchez conferma gli stessi undici in campo. La ripresa si apre con un calcio di rigore assegnato agli ospiti per un presunto tocco di braccio di Aniceto. Nonostante le proteste in campo e sugli spalti, l’arbitro decide di concedere il penalty: sul dischetto si presenta Mansour, che spiazza Mazzella e sblocca il risultato.

La gara si accende, cresce la tensione in campo e il direttore di gara, il signor Giorgino di Milano, deve interrompere il gioco più volte. Mister Sanchez rinforza l’attacco con l’ingresso di Castagna per Arcamone. Al 57’, arriva il rigore per il Forio: Acosta gestisce la sfera e, al momento del suo tiro, Serrano viene messo giù in area. L’arbitro concede la massima punizione ai turchi. Acosta va dal dischetto e, con freddezza, batte Russo, ristabilendo la parità. La reazione del Gladiator arriva al 63’ con una palla inattiva di Gatto dal limite, ma la retroguardia biancoverde respinge. Due minuti dopo, Bacio Terracino controlla sulla corsia sinistra, si accentra e scarica un destro verso la porta, ma il pallone esce di poco. Sanchez manda in campo anche Tomasin, e al 67’ Serrano spreca una potenziale occasione con un tiro sinistro.

Il Real Forio sfiora il raddoppio con Castagna, servito da Serrano che avvia un contropiede, ma Russo si oppone con un’ottima parata. I turchi perdono Aniceto per problemi fisici, e al suo posto entra Ballirano. Al 75’, proteste del Calise per un tocco sospetto nell’area del Gladiator, ma il gioco prosegue. Nella metà campo opposta, Arario tenta un tiro, ma Mazzella è sulla traiettoria e para. Sanchez modifica la trequarti con l’ingresso di Cittadini per Di Lorenzo, e all’80’ Castagna va via centralmente, calciando con forza: Russo intercetta con un brivido.

All’83’ arriva il gol che ribalta il risultato: discesa di Tomasin che mette al centro per Castagna, che fulmina Russo con un diagonale spettacolare. L’ultima mossa dalla panchina è l’ingresso di Pelliccia al posto di Serrano. Nel finale, il Real Forio resta in dieci per l’espulsione di Iaccarino, ma il Gladiator, lanciato all’attacco, non riesce a trovare la rete del pareggio. Castagna, in contropiede, punisce la difesa avversaria: il numero 7 salta due avversari con estrema facilità, si invola per cinquanta metri e non sbaglia davanti a Russo. Tris biancoverde e festa al Calise. Il Real Forio riscrive un’altra pagina di storia e strappa la qualificazione alla finalissima del girone.

Il tabellino

Real Forio: Mazzella, Aniceto (70’ Ballirano), Cabrera, Di Costanzo, Pistola, Iaccarino, Arrulo, Arcamone (57’ Castagna), Di Lorenzo (80’ Cittadini), Serrano (86’ Pelliccia), Acosta (66’ Tomasin). A disposizione: Santaniello, Delgado, Iacono, Peluso. Allenatore: Sanchez

Gladiator: Russo, De Gregorio, Argento, Calabrò (85’ De Marco), Campanella, Picascia, Bacio Terracino (74’ Arario), Gatto (85’ Umile), Orlando, Liguori (85’ Mosca), Mansour. A disposizione: Pinestro, Campanile, Di Giovanni, Guarino, Finizio. Allenatore: Platone

Arbitro: Piernicola Giorgino di Milano

Assistenti: Roberto Infante di Castellammare di Stabia e Michele Criscuolo di Torre Annunziata

Marcatori: 49’ rig. Mansour (G), 59’ rig. Acosta (RF), 83’ Castagna (RF), 95’ Castagna (…