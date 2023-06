Finale Europa League amara per i romanisti! Quattro ischitani sono rimasti a Budapest

La sconfitta della Roma di Siviglia arrivata dopo i calci di rigore, forse, è stato il male minore per alcuni tifosi. Quelli in particolare che hanno seguito l’undici giallorosso per la finale della Europa League.

Questa mattina, infatti, alcuni tifosi romanisti sono rimasti bloccati all’aeroporto di Budapest perché WizzAir ha ritenuto che l’aereo delle 7.00 per Napoli non avesse più posti disponibili. Ai viaggiatori, in cambio, è stata offerta una sistemazione in hotel fino a sabato. Una cattiva gestione dei posti disponibili che ha costretto almeno quattro ischitani a non poter rientrare in Italia!

Così, mentre qualcuno si dice indignato “perché nel 2023 è una vergogna che accadano ancora questi disservizi”. La gestione WizzAir non ha brillato per organizzazione e per gestione degli evidenti errori di booking.

A bordo, purtroppo, non hanno trovato posto 20 tifosi giallorossi campani e, tra questi, quattro ischitani che sono stati costretti a ripiegare con un volo Lufthansa e con un nuovo biglietto pagato per intero, fare scalo a Francoforte e, forse, rientrare questa sera a Ischia se le coincidenze permetteranno l’imbarco con il traghetto Caremar delle 21.55 o se, invece, dovranno pernottare a Napoli