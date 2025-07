Figuraccia da bollo per il “Barone”. Il Comune di Lacco Ameno non paga la tassa automobilistica

Che figuraccia per il Comune di Lacco Ameno! L’Ente amministrato da Giacomo Pascale si è visto sottoporre a fermo amministrativo alcuni veicoli, di cui solo uno attualmente utilizzato, per non aver pagato il bollo. E ora è dovuto correre ai ripari sborsando il dovuto.

Per risolvere il problema si è attivato, in qualità di rup, l’arch. Vincenzo D’Andrea. Il responsabile del III Settore Lavori Pubblici riferisce in determina che il 22 aprile scorso è stato acquisito agli atti dell’Ufficio «il preavviso di fermo amministrativo del 30.03.2022 e il fermo amministrativo del 16.01.2024 relativi al mancato pagamento della tassa automobilistica di taluni veicoli intestati al Comune di Lacco Ameno per l’importo complessivo di euro 4.899,27».

Aggiunge poi che «questo Ente è proprietario, tra l’altro, di un automezzo Iveco, sul quale, nonostante il pagamento dei relativi oneri, è risultato iscritto il fermo amministrativo del 09.01.2024 da parte di Municipia S.p.a. in qualità di concessionaria per la riscossione coattiva delle entrate tributarie e delle altre entrate della Regione Campania per il mancato pagamento della tassa automobilistica inerente altri veicoli in disuso».

In sostanza il Comune si era “dimenticato” di pagare la tassa per quei veicoli che ormai non utilizzava più e si è visto imporre il fermo anche sull’unico veicolo per il quale aveva pagato, essendo ancora utilizzato.

Un errore grave per gli uffici, ad ogni modo. E D’Andrea ora rileva che per l’Ente è necessario appunto utilizzare l’Iveco «e pertanto cancellare il suindicato provvedimento di fermo». Versando quanto doveva essere pagato in precedenza.

Infatti l’architetto “ammette” che «allo stato attuale, non risultano corrisposte le suindicate somme in favore della Regione Campania e di Municipia S.p.a. nella qualità di concessionaria per la riscossione coattiva delle entrate tributarie e delle altre entrate della Regione Campania relative alla tassa automobilistica inerente altri veicoli di proprietà comunale attualmente in disuso».

E dunque ha proceduto alla liquidazione dei 4.899,27 euro a favore della Regione e di “Municipia” al fine di cancellare il fermo amministrativo sul veicolo Iveco.

Il “caso” è stato liquidato, ma resta la figuraccia per non essersi attivati in tempo e aver dovuto subire l’onta del fermo amministrativo…

www.ildispari.it