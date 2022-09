Figuraccia Barano: fa giocare due calciatori squalificati. Il giudice rinvia la decisione sulla vittoria

Il risultato di Barano-Oratorio Don Guanella (4-0 sul campo) non è stato omologato. Il giudice sportivo del C.R. Campania si è riservato di prendere decisioni di merito alla luce del preannuncio di reclamo da parte della società di Scampia che lamenta la posizione irregolare del centrocampista del Barano Giovanni Di Sapia (che avrebbe dovuto scontare un residuo di squalifica della passata stagione), entrato all’88’ della gara di sabato scorso, a risultato ormai acquisito in favore degli aquilotti che quasi certamente perderanno per 3-0 “a tavolino”. Se questo è l’inizio, possiamo solo immaginare, quello che sarà il continuo…

Il Giudice sportivo, per quello che riguarda l’Eccellenza non ha emesso nessun provvedimento a carico dell’Ischia (sia per il campionato che per la coppa) e del Real Forio.