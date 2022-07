Figuraccia ASL per il nuovo Rizzoli: il drone non decolla

Figuraccia Asl ad Ischia. Il drone non vola e la prima pietra non amalgama. Nonostante l’happening annunciato in pompa magna, 11mila euro di service, tutta la stampa regionale e locale in attesa del Governatore De Luca, per l’evento del momento ad Ischia: presentare una nuova sanità ed un nuovo Rizzoli per le isole, solo brutte figure.

L’apparecchio per i voli sanitari che dovrebbe garantire una migliore qualità dei servizi medici, è rimasto a terra sulla Eli-superficie Giovanni Paolo II di Casamicciola Terme. In attesa, pare, delle autorizzazioni Enac Il secondo step, ovvero la posa della prima pietra del nuovo Ospedale Anna Rizzoli, si è ridotta poi ad una ridicola e indecente, manifestazione. Un evento fine a se stessa. Pur avendo a disposizione una area di cantiere, a dir poco immensa, quelli dell’ASL NA2 nord hanno scelto un luogo infausto, pericoloso, all’ombra di un Buoncazzone. Una circostanza che ha impabarzzato lo stesso presidente De Vincenzo Luca. Un governatore persosi nel maxi assembramento che lo ha circondato per tutto questo 11 luglio ischitano. Lo schiaffo peggiore per questa ASL è la foto della posa della pietra degli anni 60, la stessa usata sui cartelloni pubblicizzati, messi ovunque, che mostra al mondo intero compresi quelli di De Luca, come si sarebbe dovuta organizzare la cerimonia. Angelo Rizzoli resta negli annali della storia, De Lica e D’Amore sotto ad un buoncazzone.