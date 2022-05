Figuraccia adulti! Tra “Ischia 1” e Ischia Servizi gara a chi fa peggio!

“Buongiorno. AVVISO. mi hanno appena comunicato che la pineta non è agibile, non è stata preparata per l’accoglienza dei nostri bambini. Quindi avvisiamo le famiglie che oggi ci sarà regolarmente lezione a scuola. Grazie”. Questa è la mossa con cui gli adulti di Ischia Servizi e del Circolo Didattico di Ischia 1, hanno deluso e illuso i piccoli studenti che questa mattina avrebbero dovuto andare in gita.

Il messaggio è arrivato mentre i genitori accompagnavano i bimbi al punto di raduno per effettuare la loro piccola escursione. Un momento tanto atteso e che aveva, sicuramente, rallegrato i piccoli di Ischia. Però succede che gli adulti di Ischia Servi non hanno reso fruibile la pineta e la scuola non è riuscita ad organizzare un’altra attività per i ragazzini dopo un’organizzazione di ben due settimane per l’autorizzazione della dirigente scolastica, per le autorizzazioni dei genitori e tutto il resto che serviva per poter andare, udite udite, alla Pineta Mirtina! VERGOGNATEVI!

Non bastano gli svariati milioni di euro che il Comune paga a Ischia Servizi, non bastano i subappalti del periodo elettorale, è assurdo sapere che la pineta non è pronta per dei bambini che stamattina, dopo tanta attesa erano pronti con divisa, cappellino della scuola e merendina! Non potete neanche chiedere scusa, vi dovete solo vergognare. TUTTI!