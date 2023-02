Figura di merda. Questa non è Ischia

Gaetano Di Meglio | Una figura di merda così grande non l’avevamo mai vissuta. Da qualche giorno, infatti, al Piazzale Flaminio di Roma è stata attivata la maxi affissione della campagna “ThisIsIschia” del Ministero del Turismo.

Una figura di merda che ci fa arrossire. Una figuraccia che passa alla storia.

E’ lo stesso Ministro del Turismo che annuncia l’avvio della campagna. “Entra nel vivo la campagna #ThisisIschia, Roma e Milano fanno da sfondo a delle bellissime cartoline dell’isola, che è pronta a ripartire e ad accogliere i turisti di tutto il mondo”. Tra Regione Campania e Ministero del Turismo siamo caduti dalla padella alla brace.

La Regione Campania, durante Exempla a Milano, ha pubblicato diverse foto del Castello Aragonese al contrario. Tuttavia, all’ignoranza della Regione Campania, ora siamo a vivere un surplus di ignoranza che lascia senza parole.

Se possiamo chiudere gli occhi davanti alla foto speculare, possiamo farla davanti ad un fotomontaggio? Qualcuno vuole scrivere alla Santanchè che quella foto è un fake?

Una foto assurda che non ha nessun collegamento con la realtà e che diventa una figuraccia cosmica.

Il fotomontaggio è stato creato dall’utente IgorZh di Stock Adobe.

E, per fortuna nostra, non hanno scelto gli altri che lo stesso creator ha pubblicato. E’ grave che al Ministero e all’Enit commettano un errore del genere. Assurdo non conoscere l’isola! Assurdo che il sindaco di Lacco Ameno applauda e non protesti, così come non protestino gli imprenditori che si atteggiano ad esperti di comunicazione senza rendersi conto di quanto questa non sia Ischia! Sarebbe il caso di chiedere i danni all’ENIT! La foto non coerente con la realtà è sicuramente un danno all’immagine del comune di Serrara Fontana e a quella dell’isola d’Ischia. Senza parole. Davvero!

