Figli e figliastri nel ristoro | #4WD

“Il contributo del ristoro bis, concesso a ristoratori, bar e hotel, senza verificare chi effettivamente in questo periodo stia effettuando l’attività oppure no, e soprattutto dato in relazione agli incassi di aprile 2019 e non dello stesso periodo attuale (novembre 2019), è sperpero del danaro pubblico, mala gestio, ed è prima ancora una vistosa scelta di salvataggio di una specifica categoria a danno di altre, che sono aperte, soffrono per stare aperte, hanno capitali investiti, cercando di galleggiare in un lago asciutto. Non è accettabile, è offensivo del lavoro svolto da tanti, è una violenta diseguaglianza tra classi e categorie, soprattutto se pensiamo al bonus negato a migliaia di lavoratori.

Ma come mi ha detto un caro amico, di cosa ti meravigli, hanno dato il bonus per il monopattino!!”

Il mio amico Seby ha ragione! Il suo non può e non dev’essere considerato un attacco come parte lesa a categorie che hanno ricevuto un beneficio contrariamente alla sua, ma un atto di pura e semplice denuncia verso un Governo che, ancora una volta, non ha perso occasione di mettere a nudo la penuria di risorse pur tanto sbandierate, con altrettanta scarsità di idee e progettualità. Un grido di dolore, quello di Seby, commerciante capace, attento e ligio alle regole, che meriterebbe ben altra ribalta mediatica; una presa d’atto, l’ennesima, da parte di un imprenditore cinquantenne con moglie e tre figli minori che vive in prima persona dietro il bancone le difficoltà sempre crescenti nel riuscire ogni giorno a mettere la chiave nella toppa e mantenere aperta un’attività commerciale, lottando contro uno Stato sanguisuga già nel tempo ordinario che non si smentisce affatto anche durante la pandemia.

Ecco dove i sindaci e i presidenti di regione dovrebbero spendersi: diventare altoparlanti del territorio di loro competenza, dei negozi che non ce la fanno e delle famiglie che non arrivano a fine mese già da tempo. Prima che sia troppo tardi!