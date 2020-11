Fiere, Mantovani confermato nel board of directors di Ufi

VERONA (ITALPRESS) – Giovanni Mantovani, direttore generale di Veronafiere, è stato riconfermato membro del board of directors di UFI, l’associazione internazionale di riferimento per l’industria fieristica che rappresenta 782 organizzatori di manifestazioni e quartieri fieristici, in 83 paesi del mondo.

Mantovani resterà in carica per un altro triennio, fino al 2023. All’interno del board, lavorerà per dare attuazione alle decisioni prese dai vertici di UFI e promuovere strategie e iniziative per la crescita del sistema fieristico globale, valorizzandone il ruolo di strumento primario a servizio delle economie. “Ringrazio l’assemblea di UFI per la fiducia. Questo rinnovo permette di continuare a portare nel board il contributo del settore fieristico italiano, quarto al mondo per importanza”, commenta Mantovani. “Come UFI ci attendono sfide urgenti per i prossimi anni. La pandemia ha messo in crisi format e processi di lavoro consolidati e causato al nostro comparto perdite di fatturato nell’ordine dell’80%. Per questo è necessario stare uniti e prepararsi alla ripartenza che dovrà puntare su sicurezza, innovazione, internazionalità e integrazione tra eventi fisici e digitali”, conclude.

(ITALPRESS).