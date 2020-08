Venerdì 28 Agosto alle ore 18:00, presso l’ex-Carcere di Punta Molino di Ischia, si terrà la presentazione del libro “Fidelitatis Aeternae – Storia dell’Ischia Calcio 1920-2020”, scritto da Daniele Fiore, con la collaborazione di Giovanni Sasso e Chrystian Calvelli, impreziosito dalla prefazione di Enrico Scotti.

Il lavoro ripercorre attraverso racconti, aneddoti e testimonianze, i cento lunghi anni di storia del sodalizio isolano, dal suo periodo pioneristico ai primi campionati uliciani, dalle prime avventurose incursioni nei campionati federali alla scalata verso la Serie D prima e nei professionisti poi, dal triste e tragico fallimento del 1998 alla paziente opera di ricostruzione che porterà nel 2012 ad una nuova fugace comparsa nei campionati professionistici, fino alla nuova rinascita che porta alla vittoria del campionato di Promozione di questa primavera.

A questa narrazione, l’autore affianca stagione per stagione un dettagliato lavoro statistico e fotografico, nonché statistiche aggregate per squadra, giocatori ed allenatori. In appendice approfondimenti su tematiche specifiche, come i colori sociali, il simbolo ed altre curiosità.

La serata sarà l’occasione per discutere e condividere gli inediti e fondamentali tasselli che fanno nuova luce sull’antico passato della squadra e l’importanza che questi cento anni hanno avuto sull’intero movimento sportivo isolano. Oltre all’autore, alla presenza del Sindaco di Ischia interverranno Enrico Scotti e Giovanni Sasso. Modera Ciro Cenatiempo.