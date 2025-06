Fibromialgia e diritto alla cura: a Ischia due eventi in uno per la prima volta in Campania

Le Terme Belliazzi aprono le porte a un doppio appuntamento dedicato alla salute, alla consapevolezza e al diritto alla cura: per la prima volta in Campania, si parlerà pubblicamente e in modo strutturato di fibromialgia e cure termali, grazie all’iniziativa congiunta dell’AISF ODV (Associazione Italiana Sindrome Fibromialgica) e di Cittadinanzattiva Campania. L’evento, gratuito e aperto a tutti, rappresenta un’occasione unica per informarsi, confrontarsi con specialisti e scoprire una nuova convenzione dedicata ai pazienti affetti da fibromialgia.

La giornata si articola in due sessioni tematiche. La prima, “Terme e Fibromialgia”, dalle 9:30 alle 11:00, vedrà la partecipazione del reumatologo Attilio Calvanese, che illustrerà le nuove frontiere nella diagnosi e nel trattamento della sindrome fibromialgica, seguita da un intervento del dott. Cristofaro Di Maio, esperto di supporto psicologico per pazienti con questa patologia. Chiuderà la sessione il dott. Alessandro Venza, che presenterà i percorsi termali studiati in convenzione con AISF e Terme Belliazzi, pensati per il benessere e il sollievo dei pazienti fibromialgici.

La seconda parte dell’evento, dalle 11:00 alle 12:30, sarà dedicata alla “Rete ROC”, un modello di riferimento per la gestione del dolore cronico e delle patologie rare. Interverranno Lorenzo Latella di Cittadinanzattiva Campania, che spiegherà il funzionamento e le potenzialità della Rete ROC, e il dott. Vincenzo Mazzella, Coordinatore AISF Ischia, che racconterà le esperienze dei pazienti e l’importanza della presa in carico integrata.

Ad aprire i lavori alle ore 9 saranno Rosa Scotti, coordinatrice di Cittadinanzattiva Ischia, la consigliera regionale Roberta Gaeta, la vicepresidente AISF Giusy Fabio e la psicoterapeuta Sanny De Vita. Modererà l’avvocata Carminuccia Marcarelli, referente regionale AISF e Cittadinanzattiva.

L’evento non solo informa, ma offre anche opportunità concrete. Sarà infatti presentata la nuova convenzione AISF ODV – Terme Belliazzi, con pacchetti agevolati per chi convive con la fibromialgia, una condizione spesso trascurata ma altamente invalidante. In Campania, l’esenzione dal ticket per le cure termali è prevista per persone con patologie croniche, malattie rare e invalidità riconosciute, con codici specifici e percentuali minime stabilite dalla normativa vigente.

Un’occasione importante per chi cerca sollievo, diritti e soluzioni: il 5 luglio, Ischia si conferma non solo meta turistica ma anche isola della salute.