Fiat 600 nuova fiammante per Ischia Servizi: quando la priorità è… il superfluo | #4WD

A Ischia, il sole splende, i gabbiani volano, e il pavone di Ischia Servizi… compra. O noleggia. L’ultima trovata della società partecipata che gestisce il servizio di raccolta rifiuti, manutenzione stradale, cimiteri e verde pubblico per il Comune di Ischia, è l’arrivo trionfale di una Fiat 600 nuova di zecca, fiammante, lucida (elettrica o ibrida?), brandizzata, moderna, insomma, degna di una première cinematografica.La domanda che sorge spontanea non è tanto “perché una Fiat 600?”, ma piuttosto: “Perché una vettura di rappresentanza? Chi ne necessita?”. Già, perché Ischia Servizi assomiglia sempre più alla succursale di una delle peggiori segreterie politiche, dove non si fa altro che accontentare questo o quell’aficionado con i soldi pubblici senza tenere in debito conto della qualità sempre peggiore del servizio e dei criteri di economicità, efficienza ed efficacia che dovrebbero esserne alla base.E mentre le casse piangono, i costi si moltiplicano. È una scena che si ripete puntualmente: bilanci tirati, manutenzioni sempre più costose, pezzi di ricambio che diventano miraggi, e intanto il consiglio d’amministrazione sembra praticare l’antica arte del “non vedo, non sento, non parlo”. Nessuno che si interroghi sul perché un’azienda che gestisce servizi pubblici essenziali sembri più interessata alle assunzioni interinali di amici degli amici (Pascalì, non venirmi a dire anche stavolta che non sai niente del “fiasco dell’olio”) e a favorire questo o quel fornitore per grazia ricevuta, piuttosto che ottimizzare le risorse già disponibili.Nel frattempo, nell’autoparco giacciono furgoni mezzi rotti, camion con la frizione che prega e spazzatrici che sembrano uscite da un film di Fellini. Alcuni veicoli sono così vecchi che, a guardarli bene, si potrebbe quasi sentire l’eco di “Drive My Car” dei Beatles. Ma niente paura: per ogni mezzo in disuso, ce n’è sempre uno nuovo da comprare o noleggiare. Magari “ecologico”, così da lavarsi la coscienza eco-friendly e, soprattutto, da poter esporre con orgoglio come una medaglia al merito.E allora ecco la Fiat 600, con la vernice che acceca e l’odore di plastica nuova che fa quasi dimenticare l’odore più acre dei conti aziendali e del percolato dei compattatori. Nessuna spiegazione, nessuna delibera pubblicata con dovizia di dettagli, solo un altro giocattolino da aggiungere al catalogo, ma che stranamente non fa ancora capolino in giro per le nostre strade.Che sia per un componente del CdA da accompagnare in Municipio a colloquio con il politico di riferimento o per un dirigente/funzionario fraccomodo da portare al cimitero o nella pineta semi-abbandonata di turno per un sopralluogo “urgente”, il mezzo sarà sicuramente utile. Ma era necessario? C’era davvero bisogno di una macchina di rappresentanza quando la manutenzione dei mezzi esistenti costa ogni anno di più e le risorse sono sempre le stesse (o sempre meno)?La sensazione, ormai nemmeno troppo vaga, è che si preferisca spendere e spandere con i soldi dei contribuenti piuttosto che riformare, comprare che aggiustare, accumulare che razionalizzare. Forse perché così si fa meno fatica. Intanto i cittadini osservano: alcuni si limitano a sorridere, altri scuotono la testa. I più indignati si chiedono perché, in un’isola che vive di turismo e dovrebbe brillare per efficienza e decoro, la società che gestisce i servizi di base sembri più un inutile “votificio” che un’azienda partecipata dal Comune.Intanto, la Fiat 600 nuova fiammante resta lì, con buona pace di chi ancora spera in una gestione oculata, moderna, attenta ai bisogni reali e non solo all’esigenza di apparire di qualcuno. Ma forse siamo noi a non capire. Forse la Fiat 600 è una metafora: piccola, carina, economica… ma in fondo poco utile, se alla guida c’è un’amministrazione comunale che proprio non sa in che direzione andare.