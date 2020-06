Fiamme e un fumo bianco hanno reso impraticabile la Pineta di Fiaiano, almeno nella parte dei giochi per bambini. Nei presso dello chalet (chiuso, tra l’altro), infatti, un fuoco ha messo in fuga alcuni genitori che avevano deciso di portare i propri figli per un sano momento di svago.

L’episodio è stato segnalato ai Carabinieri per un pronto intervento e per risalire ai responsabili del gesto.