Sentenza. Giudicato con rito abbreviato dal tribunale l’imputato Noè Fioretti. Il giovane aveva attinto con una coltellata al fianco il cugino dopo una vibrante discussione per futili motivi. Costringendo i sanitari del “Rizzoli” a ricoverarlo in codice rosso e a sottoporlo a intervento chirurgico. I giudici hanno concesso una provvisionale di 50.000 euro in favore della parte civile