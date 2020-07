Fiamme a Piano Liguori, oltre cinque ore per domarle

Come ogni anno, purtroppo, con l’estate è iniziata anche la stagione degli incendi. Opera nella stragrande maggioranza dei casi dei soliti piromani che traggono soddisfazione nel distruggere il patrimonio verde della nostra isola e restano impuniti perché ogni tentativo di individuarli risulta nella maggior parte dei casi vano.

Nella giornata di ieri l’ennesimo incendio ha interessato una delle località più suggestive di Ischia, Piano Liguori. Un incendio di vaste proporzioni e che ha richiesto circa cinque ore e mezza di lavoro per domarlo. Le fiamme, divampate intorno a mezzogiorno, sono infatti state definitivamente spente solo alle 17.30. Ad essere interessata dal rogo, una zona di 5.000 metri quadri di sterpaglia, canneto e macchia mediterranea.

Per avere ragione di questo vasto rogo è intervenuta una squadra della Sma, deputata al servizio antincendio boschivo della Regione Campania, composta da cinque unità, oltre ad una squadra dei Vigili del Fuoco di Ischia composta da sette unità. Ma a causa dell’ampiezza dell’incendio per il propagarsi delle fiamme e la zona alquanto impervia ove operare, si è reso necessario anche l’ausilio dell’elicottero.

Cinque ore e mezza di duro e difficile lavoro, come detto. Siamo solo a fine luglio e dunque l’estate è ancora lunga. Purtroppo saremo costretti a registrare numerosi altri incendi che devasteranno zone di verde che sono un patrimonio della intera comunità. Le ordinanze emanate, come quella del sindaco di Serrara Fontana contro l’accensione dei fuochi e la manutenzione dei terreni incolti, non bastano a contrastare il fenomeno, come abbiamo modo di constatare ogni estate.

E in queste ore tra martedì e mercoledì è in corso un incendio presso la località “Bracconiere” a Serrara Fontana.