Un ingorgo ad imbuto che si ripete giorno dopo giorno. Ci troviamo a Fiaiano, a ridosso della pineta e le foto che vi alleghiamo non hanno bisogno di ulteriori commenti.

“Il solito ingorgo in prossimità dell’area giochi pineta Fiaiano – ci scrive un nostro lettore – Lo scorso anno una signora colta da malore fu costretta ad essere soccorsa con una ambulanza più piccola in quanto la grande non riusciva a transitare. I vigili non se ne interessano… quando interverrà chi di competenza?”