Festival STORIÆ, la lezione di Mariano Rizzo

“Scripta. Piccole e grandi storiæ nello studio paleografico” ha rappresentato un interessante spunto per compiere una approfondita riflessione su alcuni aspetto della vita nei tempi antichi.



La lezione, infatti, ha avuto come scopo far emergere gli aspetti della vita nell’antichità (fra i secc. VIII a.C. e IX d.C.), che si possono riscontrare durante lo studio delle antiche scritture. Dalla superstizione al romanticismo, dalla quotidiantà ai misteri religiosi, si sono analizzati esempi famosi o poco conosciuti di antiche scritture. In questa lezione sono state prese in esame:

-le iscrizioni metriche sulla Coppa di Nestore, uno dei più antichi esempi di scrittura alfabetica

-l’iscrizione su una Fibula prenestina del 7 sec a.C.

-il Cippo del foro (la più antica iscrizione Latina mai rinvenuta)

-Il vaso di Dueno a Berlino (Uno degli oggetti più misteriosi della paleografia)

-Il Graffito di Alexamenos, del 1 sec d.C. nel palazzo di Vespasiano (La prima rappresentazione della crocifissione)

-Iscrizione di San Clemente presente a Roma nella basilica di San Clemente datato 8 sec d.C. (il latino si avviava al tramonto per far spazio al volgare)

-L’indovinello veronese, il primo testo conosciuto scritto in un volgare italiano, tracciato in corsiva nuova da un ignoto copista tra l’ VIII e il IX sec d.C. in forma d’appunto