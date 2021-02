Festival della vita, oggi il “Galà Speciale 10 anni della nostra vita”

- Advertisement -

Per la prima volta nella sua storia il Festival della Vita, già Medaglia del Presidente della Repubblica Italiana, iniziativa ideata dal Dottor Raffaele Mazzarella, incoraggiata dal suo primo nascere da Mons. Pietro Farina, indimenticato Vescovo di Caserta, promossa dal Centro Culturale ‘San Paolo o.d.v.’, presieduto da Don Ampelio Crema, con l’adesione di importanti ed operative realtà nazionali, presenta il “Galà Speciale 10 anni della nostra vita” , in versione televisiva e digitale, occasione per restare insieme seppur a distanza, in attesa di celebrare l’ XI edizione nel mese di ottobre 2021.

Ricordiamo che la manifestazione vuole essere uno strumento, che stimola la riflessione ma soprattutto il dialogo tra diverse espressioni e settori, spaziando dalla fede, alla prevenzione, dalla sicurezza stradale alla consapevolezza dei consumi, dando ampio spazio anche a performances sportive, artistiche, teatrali e musicali.

Il Festival della Vita, di cui l’anno scorso si è celebrata la decima edizione, è divenuto sempre più un evento atteso dal territorio non solo campano ma anche nazionale, vista l’adesione di realtà – diocesane e non – di tante città italiane.

BALLETTO 2015

SESSIONEE STIVA 2017. L’ARRIVO DELLA RELIQUIA DIS. GIOVANNI PAOLO II DAL MARE 2017

STEFANO D’ORAZIO PREMIATO 2015

L’ evento digitale e televisivo straordinario sarà una piacevole amarcord dal 2011 al 2020, incluso indimenticabili immagini della Sessione Estiva del Festival della vita, che per 10 anni si è svolta sull’Isola d’Ischia in collaborazione con l’Associazione Culturale Nazionale “Fantasynapoli”. Rivedremo alcuni significativi momenti culturali, manifestazioni pubbliche, performances artistiche, teatrali e musicali in difesa della vita, che hanno caratterizzato gli ultimi 10 anni del Festival, arricchiti da messaggi benauguranti dei partecipanti abituali e nuovi.

L’ edizione speciale sarà presentata dal suo ideatore e regista Gaetano Maschio, che da 10 anni svolge in collaborazione con la società S. Paolo il ruolo di direttore artistico dell’ evento, e trasmessa da tutti i principali media partners del Festival della vita a partire dalle 18.00 di sabato 6 febbraio 2021.

Anche noi de “Il Dispari” trasmetteremo lo speciale, restate in contatto per l’ora e la data!