Festival del Cinema di Berlino 2023, Ischia è presente con il “cinema”

Il Festival di Berlino, giunto quest’anno alla sua 73a edizione, dopo due anni difficili dovuti alla pandemia, ha riaperto i battenti confermando la sua importanza tra i più grandi appuntamenti con il cinema internazionale. Sopratutto con la ri – apertura dell’EFM, l’European Film Market, (on line per due anni a causa del Covid) che quest’anno ha visto il sold out tra espositori e pubblico sin dal primo giorno d’apertura, al pari, se non superiori ai numeri del 2019. La Berlinale è, di fatto, il festival del cinema più grande al mondo ed è aperto al pubblico. Nel 2019 (ultimi dati attendibili pre-pandemia) sono stati venduti 331.637 biglietti, con una audience di visitatori di poco meno di 500.000 unità. Ospiti: 18.556 da 135 paesi nel mondo; film: 400, con 1.106 proiezioni; media, 3.510 di 82 paesi diversi; partecipanti all’EFM Market: 10,946 persone; rassegna stampa: 75,083 articoli su 7,776 media sources online, e c’è anche un po di Ischia alla 73a edizione della Berlinale.

Michelangelo Messina, fondatore e direttore artistico dell’Ischia Film festival è presente ospite nello spazio Media Europa Creativa all’interno dell’EFM per i vari incontri professionali. Sin dalla prima edizione del festival di Ischia, Messina è una presenza fissa alla Berlinale, dove ogni anno, realizza incontri professionali con gli addetti ai lavori e intercetta nuovi film in uscita che poi vengono proposti nell’edizione del festival. All’apertura di questa 73a edizione è stato presentato in anteprima mondiale il nuovo lavoro del regista campano Mario Martone, il docufilm su Massimo Troisi “Laggiù qualcuno mi ama”. Un omaggio al grande attore napoletano scomparso circa vent’anni fa. L’opera, scritta a quattro mani con l’ex compagna di Massimo Troisi Anna Pavignano, propone il percorso dell’artista con interviste inedite a Goffredo Fofi, Michael Radford (che lo diresse nel suo ultimo film: “il postino) Ficarra & Picone, Paolo Sorrentino, Fabio Balsamo e agli stessi autori. Della durata di 120 minuti il film, che è stato realizzato come omaggio al grande autore in occasione del suo 70° compleanno (19 febbraio) dopo la prima uscita berlinese sarà disponibile (in alcune sale domani (19 feb) e nelle maggiori, sale cinematografiche dal 23 Febbraio distribuito da Vison-Medusa.

Il film è stato presentato ieri (18 feb) nella sezione “Berlinale Special” del Berlin Palast in presenza del regista e di numerosi operatori del mondo del cinema campano tra il pubblico. Mentre in Concorso troviamo, come unico italiano, il giovane Giacomo Abbruzzese con Disco Boy, girato tra Italia, Francia, Belgio e Polonia. Le mura di Bergamo (The Walls of Bergamo) di Stefano Savona sarà presentato tra i documentari, mentre tra le serie, grande attesa per The Good Mothers di Julian Jarrold ed Elisa Amoruso che ci porteranno nel mondo dell’ndrangheta con un focus tutto al femminile. Un altro pezzo di Ischia a Berlino è rappresentato dal produttore americano di origini ischitane Renato Romano, che con la sua casa di distribuzione Euramco Pictures è da sempre presente tra i vari espositori dell’European Film Market.

Tra l’altro Romano è appena ritornato da Ischia dove ha effettuato dei sopralluoghi di valutazione per una nuova fiction americana da girarsi sull’isola. Il Castello Aragonese, simbolo dell’isola campeggia a tutta pagina sul catalogo dell’Euramco pictures e sulla brossura promozionale dell’Ischia Film Festival, e quando vengono mostrati i luoghi esclusivi delle proiezioni del festival ognuno ne rimane folgorato, spesso esprimendo il desiderio di partecipare al festival per visitare l’isola, cosi come avvenuto con l’attore Christopher Lambert che ha incontrato oggi il direttore del festival.