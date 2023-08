Festeggiamenti in onore di San Giovan Giuseppe della Croce: circumnavigherà l’isola per la prima volta nella storia

È stato pubblicato il folto cartellone di eventi legati ai festeggiamenti in onore di San Giovan Giuseppe della Croce che caratterizzerà Ischia Ponte e l’intera isola tra agosto e settembre.

In occasione del 400mo anniversario dell’Arciconfraternita di S. Maria di Costantinopoli e 60mo anniversario del Patronato isolano del Santo per la prima volta nella storia lunedì 4 settembre la tradizionale solenne processione via mare giungerà fino a Forio, con processione a Santa Maria di Loreto e ritorno previsto per il giorno seguente (navetta gratuita disponibile per i fedeli per rientrare a Ischia da Forio la sera di lunedì). Lunedì la processione via mare toccherà anche i porti di Casamicciola e Lacco Ameno con una breve sosta. Martedì lambirà l’isola passando per Serrata Fontana e Barano.

Spettacolo pirotecnico a mezzanotte di martedì 5 Settembre.

Inoltre vi saranno tanti appuntamenti musicali serali da non perdere.

Di seguito il programma.