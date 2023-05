Festa scudetto, bus bloccati nel traffico in tilt. Solo a Ischia nessun “piano”

Il ritorno dello scudetto a Napoli dopo trentatré anni ovviamente ha fatto salire alle stelle l’entusiasmo anche sulla nostra isola. I preparativi fervevano, le strade erano “addobbate” già da giorni e si attendeva solo quell’unico punto decisivo, arrivato giovedì sera. Una festa veramente gioiosa attesa da troppo tempo, ma purtroppo come sempre si verifica in questi casi, non sono mancate alcune situazioni critiche, sebbene molto meno gravi di quanto registrato a Napoli.

Il fiume di tifosi festanti che si sono riversati nelle strade su vari mezzi di locomozione o a piedi ha causato non pochi problemi alla viabilità. In particolare, ad Ischia, ha certamente contribuito la mancata adozione della ordinanza comunale di divieto di transito dei veicoli in Piazza degli Eroi, abituale luogo di “concentrazione” delle carovane di tifosi. Qui, infatti, ben quattro autobus dell’Eav sono rimasti bloccati. Anche i vertici isolani dell’azienda di trasporto pubblico sono sembrati impreparati alla situazione, non avendo evidentemente compreso la portata dell’evento. Non succede tutti i giorni che il Napoli vinca lo scudetto! E troppo tempo era trascorso dall’ultimo scudetto vinto nel 1990 ai tempi di Diego Armando Maradona… Ad aggravare i tanti disagi registrati, la mancata predisposizione di un piano alternativo per la deviazione dei percorsi degli autobus. E nemmeno si è provveduto alla soppressione di determinate linee a tutela dell’incolumità dei conducenti, dei passeggeri, delle persone per strada e dei mezzi aziendali.

In quelle due ore in cui si è registrato il clou dei festeggiamenti e il traffico è rimasto paralizzato, molte corse dei bus sono saltate. Del resto era prevedibile…

Tra gli “incidenti” senza conseguenze causati dall’eccessiva eccitazione di alcuni tifosi, si è registrato il lancio di un fumogeno verso un autobus, mentre alcuni ragazzi si sono arrampicati sul tettuccio di un altro. Ma come detto, in entrambe le circostanze tutto è andato per il meglio, senza danni alle persone.

Problemi e disagi che rappresentano una esperienza di cui occorrerà fare tesoro per il futuro. Tutti i tifosi si augurano infatti che questo terzo scudetto non resti l’ultimo per un altro lungo periodo di tempo, ma presto possa arrivare anche il quarto…