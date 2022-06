Festa di Sant’Antonio da Padova, il programma del Convento Sant’Antonio di Ischia

In data 12-13 giugno 2022 si terranno i festeggiamenti in onore di Sant’Antonio da Padova, che viene venerato nell’omonima chiesa in Rampe Sant’Antonio 7 in Ischia.

Dopo 2 anni di fermo causa pandemia, siamo lieti di ritornare ai festeggiamenti in onore del Santo, anche se in maniera ridimensionata rispetto al passato, con forme di prudenza che possano mettere in sicurezza i fedeli.

Pertanto, con la presente comunichiamo il programma che sarà così articolato:

Domenica 12 giugno 2022

Ore 19.00 Santa Messa;

Ore 20.00 breve processione con il Santo attraverso via Pontano, fino al raggiungimento del molo antistante Hotel Miramare e castello;

Ore 20.15 imbarco della Statua di Sant’Antonio sulla imbarcazione “La Duchessa” per la tradizionale benedizione con breve processione in mare e ritorno;

Ore 21.00 rientro in chiesa per Via Pontano.

La processione sarà preceduta dalla Banda musicale Città di Ischia.

Lunedì 13 giugno 2022

ore 19.00 Solenne Celebrazione Eucaristica in occasione dei festeggiamenti di Sant’Antonio da Padova.