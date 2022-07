Festa di Sant’Anna, prezioso lavoro della Guardia Costiera. 75 mila arrivi nel week-end

Intenso week-end di lavoro per la Guardia Costiera di Ischia, che si è esteso fino a martedì 26 luglio in occasione della Festa a Mare agli Scogli di Sant’Anna. Queste attività di controllo rientrano nell’operazione “Mare Sicuro 2022” che viene coordinata dalla Direzione marittima della Campania e vede impegnate tutte le Capitanerie di Porto. Per il monitoraggio e pattugliamento in mare sono state impiegate tre unità: le motovedette Cp Sar 807, Cp 575 e il battello Gc b71.

Obiettivo dell’attività di vigilanza in mare il rispetto da parte dei diportisti delle disposizione per la corretta fruizione e navigazione all’interno delle acque dell’Area Marina Protetta Regno di Nettuno, nonché il rispetto dei limiti di navigazione inerenti la distanza dalla costa per garantire la sicurezza dei bagnanti. Questi controlli hanno portato ad elevare numerose sanzioni amministrative ai contravventori per il mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza della navigazione, con particolare riferimento al mancato rispetto della navigazione oltre la distanza minima dalla costa. Violando la norma che consente la navigazione e l’ormeggio solo oltre i 300 metri dalle spiagge ed oltre i 200 metri dalle coste a picco.

L’operazione ha previsto anche interventi a terra sui porti, in un week-end caratterizzato da flussi turistici assai rilevanti. I dati della Guardia Costiera di Ischia indicano infatti che nelle giornate da venerdì a domenica sono transitati nei porti di Ischia, Casamicciola Terme e Forio circa 75.000 passeggeri (40.000 in arrivo e 35.000 in partenza) e un totale di circa 6500 veicoli. Per far fronte a questi flussi e garantire l’ordine pubblico e la sicurezza sugli scali, è stato messo in atto uno specifico dispositivo di vigilanza e controllo mediante l’impiego costante e continuo di numerose pattuglie sui tre porti isolani.

Un week-end particolare, quest’ultimo, come detto. Che si è prolungato fino a martedì, quando dopo due anni di stop si è svolta la Festa di Sant’Anna. Innanzitutto la Capitaneria di Porto, in collaborazione e su richiesta del Comune di Ischia, ha predisposto una serie di autorizzazioni e ordinanze di polizia marittima per disciplinare le modalità di svolgimento a mare della manifestazione, sia per quanto riguarda la sfilata delle barche che per l’esecuzione dei fuochi pirotecnici. Quindi, considerato il notevole afflusso di spettatori che richiama la festa, sia a terra che a mare, si è reso necessario organizzare una particolare attività di controllo e prevenzione per garantire la sicurezza delle migliaia di diportisti che affollavano lo specchio d’acqua. Una operazione durata l’intera giornata del 26 luglio, con il coordinamento della sala operativa della Direzione Marittima della Campania e che ha visto impegnati due motovedette, quattro battelli veloci e il personale del Nucleo Sommozzatori della Guardia Costiera.

Una iniziativa che ha consentito che la festa si potesse svolgere in tutta sicurezza. Ed infatti nel corso della manifestazione gli uomini della Guardia Costiera hanno eseguito diversi interventi di assistenza ad unità da diporto in difficoltà.

Le attività di “Mare Sicuro 2022” proseguiranno e anzi si intensificheranno con l’arrivo del mese di agosto, quando sono previste presenze ancora più massicce di diportisti e di vacanzieri che affolleranno i porti isolani.