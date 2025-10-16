Festa di San Nicola, tradizione da far rivivere a Serrara Fontana

Il Comune di Serrara Fontana valuta la realizzazione di un progetto turistico per la valorizzazione del territorio cogliendo l’opportunità offerta dalla Regione. Una iniziativa che vede al centro l’Eremo di San Nicola, già oggetto di interventi per la sua valorizzazione.

L’Agenzia regionale Campania Turismo ha pubblicato sul proprio portale istituzionale l’Avviso pubblico per la selezione di progetti turistici finalizzati alla promozione e valorizzazione del territorio regionale. L’obiettivo è «promuovere le progettualità in grado di contribuire in maniera concreta, alla promozione integrata e alla valorizzazione del patrimonio culturale, turistico, naturale ed enogastronomico della Regione Campania, attraverso iniziative innovative, inclusive e sostenibili».

Per partecipare all’avviso è necessario presentare un progetto a valenza turistica con finalità promozionali da realizzarsi per il periodo compreso dal 1 settembre 2025 al 30 giugno 2026. Il finanziamento massimo per ciascun progetto ammonta a 10.000 euro.

Su proposta del sindaco Irene Iacono la Giunta ha dunque approvato la scheda progettuale con delibera immediatamente eseguibile, alla luce dell’urgenza di presentare la candidatura.

ENOGASTRONOMIA E INTRATTENIMENTO MUSICALE

Il progetto è denominato “San Nicola tra passato e presente” e come referente viene indicata la dott.ssa Palma Iacono. Nella scheda viene spiegato che «intende far rivivere la tradizionale “Festa di San Nicola” che si svolge nel nostro Comune il giorno 6 dicembre, in occasione della ricorrenza del Santo. I festeggiamenti iniziano con la Salita al Monte Epomeo, cima più alta dell’isola d’Ischia, a piedi percorrendo l’antico sentiero che conduceva all’Eremo e alla Chiesa dedicata a San Nicola in corteo. Lì, dopo aver assistito alla celebrazione della S. Messa, ai partecipanti saranno offerti prodotti tipici del territorio e intrattenimento musicale.

Successivamente si ritorna nel borgo di Fontana dove sarà acceso l’albero di Natale nella piazza principale e ci sarà un figurante di San Nicola che distribuirà dolciumi e regali ai bambini presenti, ripercorrendo la tradizione che attribuisce al Santo la distribuzione dei regali di Natale. Inoltre ci sarà animazione per bambini con attività a loro dedicate».

Gli obiettivi specifici sono ovviamente la valorizzazione e conservazione delle tradizioni locali; la valorizzazione dei prodotti enogastronomici locali; la scoperta del patrimonio. Tra le attività previste «intrattenimento musicale e animazione per bambini con degustazione di prodotti tipici locali».

Si legge ancora nella scheda: «L’evento si svolgerà nella cima più alta dell’isola d’Ischia con la salita al Monte Epomeo dove ci sarà intrattenimento musicale e degustazione di prodotti tipici locali. Nel pomeriggio, dopo aver raggiunto il Borgo di Fontana, ci sarà l’accensione delle luminarie per dare l’inizio al Natale, la distribuzione dei doni ai bambini presenti da parte di un figurante vestito da San Nicola e dolci tipici della tradizione agli adulti».

Come periodo di realizzazione viene indicato il 6 dicembre 2025.

Destinatari non solo i residenti, ma anche i turisti che avranno scelto di visitare il territorio comunale nel periodo invernale.

Previsto un Piano di Comunicazione, che «rappresenta lo strumento capace di coniugare strategie, obiettivi, azioni e strumenti di comunicazione secondo un disegno organico e razionale, che terrà conto di mercati di riferimento nazionale e internazionale e piano media: accanto ai mezzi di promozione tradizionali (quali depliants informativi, opuscoli, manifesti, volantini e così via) si farà soprattutto ricorso ai canali social, primi fra tutti Facebook, Twitter e Instagram.

La strategia ideata nella progettazione del piano di comunicazione è incentrata sull’equilibrio tra alcune caratteristiche complementari, quali la necessità di attrarre flussi consistenti di turisti, superando la dimensione locale e generando attrattiva verso l’intero patrimonio artistico, culturale, turistico e paesaggistico, presso i destinatari di riferimento».

Saranno coinvolte le scuole e le associazioni del territorio.

Quanto alla sostenibilità e replicabilità si evidenzia: «La Festa di San Nicola ha già una storicità poiché si ripete da anni sul nostro territorio ed è diventata l’occasione per dare l’avvio ai festeggiamenti natalizi, con l’accensione dell’albero di Natale nella piazza principale».

Ovviamente l’importo totale del progetto ammonta a 10.000 euro, importo massimo finanziabile.