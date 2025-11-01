Festa di San Leonardo, tra spiritualità e musica arrivano “I Cugini di Campagna”

Avranno inizio oggi a Panza i festeggiamenti in onore di San Leonardo Abate, una delle ricorrenze più sentite dalla comunità foriana. La celebrazione, che si protrarrà fino a giovedì 6 novembre, intreccia fede, arte, musica e riflessione, nel segno di una tradizione che unisce spiritualità e partecipazione popolare. Il programma, curato dalla Parrocchia di San Leonardo con la collaborazione della Pro Loco Panza APS e il patrocinio del Comune di Forio, propone un percorso ricco e variegato, pensato per coinvolgere tutte le generazioni.

Tra i momenti più attesi, il grande concerto de “I Cugini di Campagna”, in programma questa sera, sabato 1° novembre, alle 20.30 in Piazza San Leonardo: un appuntamento che promette di animare il cuore del borgo con musica e allegria. Lunedì 3 novembre sarà invece la volta del teatro, con la Compagnia San Leonardo che porterà in scena, presso l’Auditorium delle Scuole Medie “Don Vincenzo Avallone”, la commedia brillante “Sono morto ma non troppo”, diretta da Mauro Iacono e Girolamo Calise.

Spazio poi al confronto e alla riflessione con due appuntamenti di grande spessore: martedì 4 novembre, alle 19.30 in parrocchia, Salvatore Martinez, già presidente del Rinnovamento nello Spirito Santo, terrà l’incontro-testimonianza “Evangelizzare la speranza, per dare speranza”; mercoledì 5 novembre, alle 17.00, l’Auditorium ospiterà il dott. Catello Maresca, magistrato e già sostituto procuratore generale a Napoli, per un dialogo dal titolo “Idee di giustizia per una comunità che testimonia e diffonde la pace”.

La giornata conclusiva di giovedì 6 novembre sarà dedicata alla Solennità di San Leonardo: dopo le Sante Messe del mattino e il tradizionale Pranzo di San Leonardo in Via Parroco L. D’Abundo, il pomeriggio sarà segnato dalla Messa solenne presieduta da mons. Lucio Lemmo, già vescovo ausiliare di Napoli, e dalla processione per le vie del paese, accompagnata dalla Banda Musicale “Aurora”. Gran finale in Piazza San Leonardo con il concerto di campane, luci e fuochi piromusicali, a suggellare una festa che è insieme preghiera, comunità e identità.

La parrocchia e il comitato organizzatore hanno espresso gratitudine al Comune di Forio, alla Camera di Commercio di Napoli, alla Pro Loco Panza e a tutti coloro che, con impegno e dedizione, mantengono viva una tradizione che da secoli rappresenta il cuore pulsante del quartiere e della sua devozione.