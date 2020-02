Festa di San Gabriele dell’Addolorata, il programma

E’ bello che dei giovani preghino il Rosario, manifestando così il loro affetto per la Vergine. Il suo messaggio, del resto, è oggi, piu’ attuale che mai, in questo perché lei, una giovane tra i giovani, è una donna dei nostri giorni, (………..). L’aveva capito bene San Gabriele dell’Addolorata, Patrono degli studenti, un Santo giovane, innamorato di Maria. Lui che aveva perso la madre da bambino sapeva di avere in cielo due mamme che vegliavano su di lui. E’ così che si comprende il suo grande amore per la preghiera del Rosario e la sua tenera devozione per la Vergine che volle associare per sempre al proprio nome, quando a soli 18 anni, si consacro’ a Dio nella famiglia religiosa dei Passionisti, diventando Gabriele dell’Addolorata. (………) la Santita’ è il volto piu’ bello della Chiesa e la trasforma in una comunita’ simpatica. Non mi stanchero’ mai di ripeterlo: “ Non innalzate muri, costruite ponti” (…..). Cari giovani,(………) non lasciatevi zittire e non dimenticate di avere al vostro fianco alleati imbattibili: Cristo eternamente giovane, Maria donna giovane, San Gabriele e tutti i Santi che sono il segreto della perenne giovinezza della Chiesa.

– Papa Francesco

PROGRAMMA

Lunedì 17 febbraio: ore 18:00 Esposizione dell’immagine del Santo,Celebrazione Eucaristica.

Martedì 18 febbraio: ore 9:30 Santa Messa con omelia del Padre Predicatore

In mattinata il predicatore è a disposizione per colloqui,confessioni e visite agli ammalati.

Ore 17:30 Santo Rosario,Coroncina al Santo,S.Messa e Benedizione Eucaristica

Mercoledì 19 febbraio: ore 9:30 Santa Messa con omelia del Padre Predicatore

Ore 17:30 Santo Rosario,Coroncina al Santo,S.Messa e Benedizione Eucaristica

Ore 19:15 “SULLE TRACCE DEL RISORTO” passare dalla tristezza alla gioia. Presentazione del nuovo libro di Don Cristian Salmonese. Sarà presente l’autore.

Da giovedì 20 a sabato 22 febbraio: ore 9:30 Santa Messa con omelia del Padre Predicatore

Ore 17:30 Santo Rosario,Coroncina al Santo,S.Messa e Benedizione Eucaristica

Domenica 23 febbraio: ore 10:30 Celebrazione Eucaristica

Ore 17:30 Santo Rosario,Coroncina al Santo.

Ore 18:00 Santa Messa Solenne,al termine incontro coi giovani che quest’anno affronteranno l’esame di maturità e Benedizione delle penne

Lunedì 24 febbraio: ore 9:30 Santa Messa con omelia del Padre Predicatore

Ore 17:30 Santo Rosario,Coroncina al Santo,S.Messa e Benedizione Eucaristica

Martedì 25 febbraio: ore 9:30 Santa Messa con omelia del Padre Predicatore

Ore 17:30 Santo Rosario,Coroncina al Santo,S.Messa e Benedizione Eucaristica

Mercoledì 26 febbraio: Vigilia della Festa

Ore 9:30 Celebrazione Eucaristica

Ore 10:30 incontro coi bambini delle scuole elementari con il Padre Predicatore

Ore 17:30 Santo Rosario,Coroncina al Santo, Celebrazione Eucaristica con il rito delle Sacre Ceneri al termine fiaccolata “per la Pace” per Piazza Marina.

Giovedì 27 febbraio:Festa Liturgica di SAN GABRIELE DELL’ADDOLORATA

Ore 7:00:8:00:9:00: S. Messe

Ore 11:00 Santa Messa Solenne celebrata da Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Pietro Lagnese,Vescovo d’Ischia

Ore 12:00 Santa Messa

Ore 16:00 Processione per le strade di Casamicciola Terme con la venerata immagine di S. Gabriele e di Maria SS. Addolorata; al rientro S.Messa Solenne.

Ore 19:00 in Piazza Marina:direttamente da Made in Sud lo spettacolo di Ciro Giustiniani

Venerdì 28 febbraio ore 18:00 S.Messa in suffragio per coloro che hanno zelato il Culto del Santo e reposizione della venerata immagine.

La predicazione è affidata a Padre Marco Masi, Passionista

La Processione sarà accompagnata dalla Banda Musicale Città d’Ischia.

Si ringrazia il Comune di Casamicciola per lo spettacolo esterno e le luminarie del corso.

In caso di cattivo tempo, la Processione si svolgerà domenica 1 marzo.

Il Parroco Il Comitato