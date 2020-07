Festa di fine anno per i ragazzi della 3B SMS Scotti

Una chiusura di fine anno particolare, come lo è stato l’intero anno scolastico, per i ragazzi della 3B della Scuola Media Statale “G. Scotti” di Ischia.

Presso il ristorante “Il Nascondiglio dell’Amore”, a Campagnano, i ragazzi ed alcuni docenti hanno potuto, in questa fase post-covid, ritrovarsi per un saluto finale al termine dei tanti sudati esami di terza media. Presenti i prof: Trani e Principe, con la partecipazione straordinaria del prof. La Franca.

Dichiara la prof.ssa Principe, coordinatrice di classe: “Un anno speciale nonostante le modalità atipiche gli esami si sono svolti in maniera impeccabile e armoniosa, grazie alla collaborazione di tutto il Consiglio di Classe e non potevamo lasciarci con un saluto da remoto. Quindi abbiamo organizzato con i genitori questa splendida serata, peccato per i colleghi che non sono riusciti a partecipare.”

Aggiunge, poi, la prof.ssa Trani: “Tutti sono stati all’altezza della situazione e non potevo lasciarli dopo 3 anni senza un abbraccio e un saluto dal vivo.”

“Non sono abituata – dichiara la prof.ssa La Franca – a questo tipo di manifestazione, ma la IIIB è una classe speciale anche grazie alle colleghe uniche, su tutte le prof. Principe e Trani. La prof. La Franca ha nomea di essere severa e austera, ma sotto sotto ha un cuore d’oro.”

Tutta la classe ha partecipato alla serata divertente e amicale, che si è conclusa con una maxitorta beneaugurante per il futuro scolastico.