Festa di Carnevale a Succhivo: torna la caccia al tesoro

Giuseppe Valentino | Ritorna, dopo due anni di fermo forzato per le restrizioni anti Covid, La caccia al tesoro a SUCCHIVO nell’ambito della Festa di Carnevale.

L’atteso evento, organizzato dall’associazione Gertrud Streicher di Succhivo arrivato alla sua settima edizione, ha registrato nelle precedenti edizioni un successo crescente di partecipazione e ad oggi rientra nelle manifestazioni più attese del Carnevale isolano.

La Caccia al Tesoro inizierà tra coriandoli e maschere domenica 19 febbraio dalle ore 15:00 e rappresenta un momento di svago e aggregazione per grandi e piccini. Infatti le squadre saranno divise in due categorie: “Junior” che comprenderà partecipanti dai 9 ai 14 anni e “Senior” con partecipanti dai 15 anni in poi.

Il regolamento è semplice. Saranno create un massimo di 12 formazioni, ognuna delle quali sarà composta da cinque elementi in squadra che dovranno aggiudicarsi la vittoria.

E’ uno spettacolo nello spettacolo perché la partenza delle squadre è un evento imperdibile e il divertimento è assicurato in cui le prove da affrontare saranno varie: si alterneranno infatti prove culturali, prove fisiche, prove culinarie e prove artistiche.

La Caccia si concluderà intorno alle 20 e, dopo l’ultima prova che in genere avviene in sede, verranno decretati i primi tre posti che si aggiudicheranno simpatici premi.

Per la categoria Junior i premi in palio saranno i seguenti: primo posto una lezione di Snorkeling a cura dell’ass. Nemo (S.Angelo), secondo posto pizza margherita e bibita alla pizzeria Luca a Panza e infine per il terzo posto è prevista in palio una colazione al bar Lina a Panza.

Per la categoria Senior il primo posto prevede in premio un light lunch presso il ristorante La porta di Agartha a Fontana, il secondo posto si aggiudicherà un aperitivo al Caffè Morelli ad Ischia e il terzo posto otterrà un panino presso Le Zingare street food a Forio.

Insomma è Carnevale e bisogna mettersi un po’ in gioco, e a Succhivo lo fanno sul “serio”.

Per i più piccini inoltre ci sarà una bellissima e coinvolgente festa in maschera con tante pizzette e graffe da gustare.

“E’ un evento che con nostra soddisfazione cresce sempre di più di anno in anno e a grande richiesta ritorna anche questo Carnevale. L’evento coinvolge tutto il paesino di Succhivo, che con le sue stradine e vicoletti sarà la scenografia naturale del gioco” ci fanno sapere i componenti dell’Associazione Gertrud Streicher, fondata nel 2014 e dedicata alla tedesca Gertrud, amante della cultura e della sua diffusione e persona sempre in prima linea per il bene del paese, che scelse Succhivo come sua seconda casa. Obiettivo principale dell’associazione è quello di fare comunità, lavorando e creando momenti che ormai stanno diventando sempre più rari, in un mondo in cui prevale il virtuale, la solitudine e l’individualismo.

Oltre ai tanti i laboratori gratuiti creati per i piccini, sono stati ideati e realizzati con successo una serie di eventi che coinvolgono tutta l’isola. Dopo la festa di Carnevale, già si pensa all’organizzazione per la “Festa di Primavera” che prevede escursioni per il paese di SUCCHIVO in 4 location con degustazione di prodotti tipici locali. Sarà poi la volta della “Festa di san Giovanni”, caratterizzata da una simpatica e gustosa gara di torte che ogni anno prevede un tema diverso accendendo la fantasia dei partecipanti che esibiscono le loro torte in gara valutate da una giuria popolare e da due giudici pasticcieri. Si arriva così a dicembre con il “Natale del borgo”, in cui vengono realizzate varie rappresentazioni di presepi tradizionali o anche alternativi.

Tutti a caccia di divertimento dunque in questa domenica di febbraio per le stradine del caratteristico paesino di Succhivo. Per tutte le info e iscrizioni 3487562291.