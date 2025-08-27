giovedì, Agosto 28, 2025
Festa dell’Uva: tradizione, gusto e spettacolo a Campagnano

Il 5 settembre la storica pigiatura, degustazioni, la sfilata delle Damigelle e il gran finale con “I Ditelo Voi”

Ischia si prepara a celebrare uno degli appuntamenti più attesi dell’autunno isolano. Venerdì 5 settembre 2025 Villa Campagnano ospiterà la nuova edizione della Festa dell’Uva, un evento che unisce memoria storica, sapori autentici e spettacolo.

Il programma prenderà il via alle ore 18 con la dimostrazione della tradizionale pigiatura dell’uva di Campagnano, un rito che richiama antichi gesti contadini e che conserva intatto il fascino di una volta. Nello stesso pomeriggio, la Piazza del Coniglio all’Ischitana diventerà teatro di preparazioni e degustazioni, tra piatti tipici e prodotti locali.

La festa non sarà solo gusto e tradizione, ma anche eleganza e spettacolo. Durante la raccolta dell’uva si terrà infatti la sfilata delle Damigelle con la selezione di Miss Uva 2025, che contribuirà a rendere l’atmosfera ancora più vivace e festosa. Per l’occasione sarà attivo un servizio navetta dal parcheggio di Fondo Bosso, così da facilitare l’accesso al pubblico.

Il momento clou della serata arriverà alle 22, quando sul palco salirà il trio comico “I Ditelo Voi”, amatissimo dal pubblico televisivo e teatrale, pronto a regalare risate e leggerezza con il loro show.

A completare l’offerta della manifestazione ci sarà l’immancabile area gastronomica con il coniglio all’ischitana, le tipiche salsicce isolane al vino bianco, insalate di vendemmia, graffe calde e altre specialità che faranno da cornice a un appuntamento che ogni anno rinnova il legame tra l’isola, le sue radici agricole e la voglia di stare insieme.

La Festa dell’Uva a Villa Campagnano si conferma così un’occasione imperdibile per vivere l’autenticità di Ischia, in un mix perfetto di tradizione, convivialità e spettacolo.

  Articolo realizzato dalla Redazione Web de Il Dispari Quotidiano.

