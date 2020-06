Festa della Repubblica, l’iniziativa degli ospiti di Villa Joseph

Oggi é la Festa della Repubblica Italiana e, visto il delicato periodo di ripartenza economica e sociale dell’Italia e della nostra Isola, lo staff di Villa Joseph Opera Don Orione ha cercato di rendere partecipi e informati gli anziani presenti in struttura su quanto sta accadendo fuori dalle loro “mura”.

“Ancora una volta – ci scrivono – hanno risposto con emozione partecipazione e commozione su ciò che stiamo vivendo per rialzarci pian piano. Ancora una volta, hanno voluto lanciare un messaggio a tutti noi, realizzando la Coccarda Italiana su base di cartone dipingendola con dei badtoncini in legno. Insiene abbiamo vissuto il momento più emozionante che tra lacrime di commozione abbiamo cantato L ‘Inno della Nostra Italia, tutti uniti per una sola ragione: l’orgoglio di essere Italiani. Inoltre i nostri anziani hanno voluto lasciare un messaggio per tutti noi per la nostra ripartenza economica.Il messaggio è questo: “La ripresa economica aiuta l ‘Italia a ritornare alla normalità e trova la sua forza nella sua storia. La temuta catastrofe causata dal Corona Virus 2019 può costituire occasione per un rinnovato ed unanime sentimento “Patriottico” motore principale di una ripresa economica e di un progresso generale in un’era di pace diffusa. Pensiamo, inoltre che da questa esperienza del virus ne usciremo tutti con qualcosa di positivo, imparando il rispetto verso noi stessi verso la nostra libertà e verso gli altri, aiutandoci l’un l’altro e cercare di nin vivere nell’ egoismo, ma specialmente imparare a rispettare e salvaguardare il Nostro Pianeta e essere grati verso Madre Natura per tutto ciò che ci offre”. Questo è il loro messaggio per tutti noi, una generazione passata ma ancora presente tra noi che ha ancora tanto bisogno di insegnarci e al tempo stesso di informarsi e stare al passo in un’era che cambia.”