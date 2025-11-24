lunedì, Novembre 24, 2025
Ferrazzoli: «In trasferta stiamo crollando, va fermata la voragine»

Serie D, Ischia-Albalonga 3-1. Terza sconfitta esterna consecutiva con tre gol subiti. Il tecnico laziale ammette i limiti e chiede una svolta immediata. Dopo il ko del “Mazzella”, il tecnico dell’Albalonga non si nasconde: problemi evidenti lontano da casa, poca lucidità nei momenti chiave e una squadra che deve fermarsi a riflettere. «Pensare agli altri serve a poco. Dobbiamo capire cosa non va in noi».

di Redazione Web
Il segno rosso sul volto, in adesione alla Giornata contro la violenza sulle donne, rimane. Ma il risultato macchia altro. L’Albalonga esce sconfitta dal “Mazzella” per 3-1 e Giuseppe Ferrazzoli non cerca alibi. La sua analisi è diretta, quasi brutale, come spesso accade quando i numeri inchiodano.

Mister, la sconfitta di oggi arriva in qualche modo a sorpresa o vi lasciava già delle sensazioni negative?
“A sorpresa dopo i primi venti minuti sì, perché avevamo iniziato anche bene. Però è la terza trasferta consecutiva che perdiamo e la terza trasferta consecutiva in cui subiamo tre gol. Questo vuol dire che qualcosa non va. C’è da rivedere, c’è da farsi un esame di coscienza tutti quanti. I numeri parlano chiaro e certificano che in trasferta abbiamo un problema evidente”.

Dopo il vostro buon avvio e dopo il primo gol subito, non si è vista una grande reazione immediata. Solo a tratti nel secondo tempo. Che lettura dà?
“Nella prima parte abbiamo giocato anche bene, ma fino alla rifinitura finale. Perché poi abbiamo preso tutte decisioni sbagliate: passaggi sbagliati, scelte sbagliate. E quando prendi gol, una squadra con un po’ di esperienza non può permettersi di prenderne un altro a quattro minuti dall’intervallo. Lì devi andare a riposo sullo 0-1 e tenere viva la partita. Invece abbiamo preso anche il secondo e lì si è complicato tutto. La reazione c’è stata, ma più nervosa che lucida, più di pancia che di testa. E questo non basta”.

Anche dopo il 2-1 di Ingretolli, che poteva riaprire definitivamente la partita, non si è visto quello scatto in più. È mancata cattiveria, è mancata convinzione?
“È mancato tutto. È mancato dopo il nostro gol di Gregori, è mancato prima quando non siamo riusciti a sbloccarla, è mancato dopo il 2-1. Il primo gol lo abbiamo preso quasi a sorpresa, ma il secondo proprio no, quello non lo devi prendere. Da quel momento in poi diventa tutto più difficile. È una partita che deve farci fermare, riflettere seriamente e fare considerazioni importanti”.

Tre sconfitte esterne consecutive: Valmontone, Sassari e Ischia. Sempre tre gol subiti. In casa invece rendimento opposto. Dove sta il problema?
“Sta nei numeri, e i numeri non mentono. Dobbiamo risolvere questo problema. Se vai ad analizzare i gol, puoi trovare mille spiegazioni, ma rimane il fatto che in trasferta stiamo subendo troppo. Si sta creando una voragine e dobbiamo assolutamente frenarla, mettere un argine immediato”.

Questo campionato sta dimostrando che solo la Scafatese e adesso anche la Nocerina stanno mantenendo un ritmo costante. Le altre fanno più fatica. È una fotografia corretta?

“Scafatese e Nocerina erano le favorite dall’inizio, lo sapevamo. La Nocerina ha avuto qualche difficoltà in più, ma adesso ha preso ritmo. Però io in questo momento non voglio perdere tempo a guardare cosa fanno gli altri. A me interessa capire cosa non va nella mia squadra e risolverlo. Il resto conta poco”.

  • Articolo realizzato dalla Redazione Web de Il Dispari Quotidiano. La redazione si occupa dell'analisi e della pubblicazione fedele degli atti e dei documenti ufficiali, garantendo un'informazione precisa, imparziale e trasparente. Ogni contenuto viene riportato senza interpretazioni o valutazioni personali, nel rispetto dell’integrità delle fonti e della veridicità dei fatti.

