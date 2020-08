Ferraresi nominato amministratore delegato di Cattolica Assicurazioni

VERONA (ITALPRESS) – Il Cda di Cattolica Assicurazioni ha deliberato all’unanimità la nomina di Carlo Ferraresi quale Ad della società, permanendo lo stesso nella qualità di direttore generale. A Ferraresi sono stati attribuiti i poteri di Ad, in linea con quelli già attribuitigli lo scorso 31 ottobre 2019 e gli è stato altresì conferita la funzione di sovraintendere al sistema dei controlli interni della società. Il Cda ha inoltre esercitato la delega conferita dall’assemblea per l’aumento del capitale sociale per la somma di 500 milioni, suddiviso in due tranche di cui la prima, pari a 300 milioni, riservata ad Assicurazioni Generali e la seconda, pari a 200 milioni, che sarà offerta in opzione a favore di tutti gli azionisti. Per quanto riguarda la tranche destinata a Generali la delibera è coerente con quanto previsto nell’Accordo Quadro del 24 giugno scorso ed è stata previamente condivisa con Generali stessa. L’esecuzione dell’aumento di capitale è soggetta alle autorizzazioni di Vigilanza e alle condizioni già previste nell’Accordo Quadro con Generali e quindi i tempi di esecuzione dell’operazione decorreranno da dette autorizzazioni. L’intero Cda ha voluto nell’occasione esprimere solidarietà e vicinanza ai colleghi e al management interessati dai recenti accertamenti giudiziari. Il Consiglio si è detto sereno e fiducioso circa l’operato della magistratura, nella convinzione della liceità e della correttezza di ogni comportamento tenuto nell’interesse della società.

(ITALPRESS).