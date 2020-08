Ferragosto sicuro, visita del Prefetto Valentini alla sala operativa del comando provinciale della Guardia di Finanza di Napoli

Il Prefetto di Napoli, Marco Valentini, nella mattinata odierna, nell’ambito degli Incontri con il personale delle Forze di Polizia impegnato a presidio e tutela della sicurezza nella festività di Ferragosto, si è recato in visita istituzionale presso la Sala Operativa del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli.

L’Autorità Prefettizia è stata accolta, presso la caserma “Toti”, dal Comandante Provinciale, Generale di Brigata Gabriele Failla, e da una

rappresentanza di Ufficiali, Ispettori e Finanzieri.

Particolare attenzione è stata rivolta all’implementazione di servizi di vigilanza connessi sia al sensibile incremento, nel capoluogo e nell’area metropolitana, di presenze turistiche, sia per gli aspetti della sicurezza sul mare.

E’ stata, infatti, disposta l’intensificazione dei controlli sia presso le stazioni marittime, da cui partono ed arrivano i turisti diretti alle isole, nei confronti delle imbarcazioni da diporto, relativamente alla sicurezza della navigazione,

e sulle isole di Capri ed Ischia.

Al riguardo, 340 sono i finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza in servizio nella giornata odierna, 76 le pattuglie presenti fra il capoluogo e l’area metropolitana operative in attività di polizia economico-finanziaria, nel concorso al mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica, in servizio di pubblica utilità “117”, nei controlli anti-covid e nel contrasto dei traffici illeciti.

A questi vanno ad aggiungersi 44 Fiamme Gialle del Reparto Operativo Aeronavale impegnate con un elicottero e nel mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica a mare con cinque unità navali.

Il Prefetto di Napoli ha ringraziato i finanzieri per il costante e significativo impegno profuso per il mantenimento della sicurezza economico-finanziaria nel territorio, anche nella festività di Ferragosto.