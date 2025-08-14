Ferragosto salvo per il “Mojto” di Ischia: il TAR blocca la chiusura

Accolto in extremis il ricorso del titolare Ciro Di Meglio: sospesa l’ordinanza comunale che imponeva lo stop dal 12 al 21 agosto. Udienza di merito fissata per il 9 settembre

Il Ferragosto del “Mojto” sulla Riva Destra di Ischia è salvo. Nella tarda mattinata del 14 agosto, il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ha accolto il ricorso presentato da Ciro Di Meglio, titolare dell’omonimo bar-ristorante, sospendendo l’ordinanza comunale che imponeva lo stop all’attività dal 12 al 21 agosto. Una decisione giunta in extremis, poche ore prima che la stagione turistica entrasse nel suo momento più caldo, e che di fatto consente al locale di restare aperto e operativo per tutta la settimana di Ferragosto.

Il provvedimento del Comune di Ischia, firmato dalla responsabile dell’Ufficio SUAP e Demanio Paola Mazzella, era scaturito da due verbali elevati dalla Polizia Municipale il 3 e il 7 agosto, nei quali si contestava al locale lo svolgimento di attività musicale oltre i limiti stabiliti dall’ordinanza sindacale n. 70 del 26 aprile 2024.

L’amministrazione, richiamando anche precedenti diffide, aveva ritenuto che si configurasse una reiterata violazione delle disposizioni vigenti, motivando la sospensione con la necessità di tutelare la quiete pubblica, il riposo notturno e la vivibilità della zona portuale, frequentata anche da ospiti di yacht e imbarcazioni ormeggiate a pochi metri dai locali della Riva Destra.

Gli avvocati Mario Di Meglio e Ciro Pilato hanno agito d’urgenza, depositando ricorso al TAR e chiedendo la sospensione immediata degli effetti dell’ordinanza comunale. Il presidente facente funzione della Quinta Sezione, Guglielmo Passarelli Di Napoli, ha ritenuto che sussistessero i presupposti di “estrema gravità e urgenza” previsti dall’articolo 56 del Codice del Processo Amministrativo, anche in considerazione del fatto che il provvedimento contestato si sarebbe comunque esaurito entro agosto e che attendere la normale udienza camerale avrebbe reso inutile la tutela richiesta. Per questo ha disposto la sospensione dell’ordinanza comunale e fissato la camera di consiglio collegiale per il 9 settembre.

La decisione rappresenta un sospiro di sollievo per il titolare del Mojto e per la Riva Destra, cuore pulsante della movida ischitana, che potrà vivere senza interruzioni uno dei momenti di maggiore afflusso turistico dell’anno.