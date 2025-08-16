Ferragosto blindato: controlli intensificati su tutta l’isola e nei punti nevralgici della mobilità

Non solo zone rosse: per il ponte di Ferragosto scatterà un dispositivo di sicurezza a largo raggio che interesserà l’intero territorio isolano e non solo. La decisione è maturata questa mattina durante la riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica convocata dal Prefetto di Napoli, Michele di Bari, con la partecipazione dei rappresentanti del Comune di Napoli, della Città metropolitana, dei vertici provinciali delle Forze dell’ordine, dei dirigenti della Polizia Stradale, della Polizia di Frontiera marittima e aerea, della Polizia Ferroviaria e del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica della Polizia Postale.

L’obiettivo è gestire al meglio l’aumento esponenziale di presenze atteso nei giorni centrali di agosto, come richiamato dalla recente circolare del Ministero dell’Interno. Si prevede infatti un consistente movimento di persone verso le località di richiamo turistico, con affollamenti già nelle giornate precedenti la festività.

Il piano di intervento, messo a punto con il coinvolgimento della Polizia Locale, punta a garantire la piena fruibilità dei luoghi più frequentati, in particolare spiagge, centri storici e zone di intrattenimento. Saranno effettuati controlli mirati nei locali pubblici e negli esercizi di intrattenimento e spettacolo, così come nelle aree portuali, negli scali aeroportuali e ferroviari, nelle principali arterie stradali e autostradali e lungo la rete del trasporto pubblico.

Sull’isola, l’attenzione sarà massima non soltanto nelle aree già interessate dalle ordinanze prefettizie, ma anche nei tratti costieri e nei centri cittadini più esposti all’afflusso turistico. Le verifiche saranno capillari, con presidi fissi e pattugliamenti mobili, per prevenire non solo episodi di microcriminalità e degrado urbano, ma anche congestionamenti, situazioni di rischio sulla viabilità e problematiche legate alla sicurezza della navigazione.

L’impegno è stato confermato da tutti i corpi presenti al tavolo, con la promessa di una sorveglianza rafforzata che, dal cuore della movida alle vie di accesso e uscita dall’isola, garantirà un Ferragosto all’insegna dell’ordine e della sicurezza.