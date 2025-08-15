venerdì, Agosto 15, 2025
type here...
APERTURALacco Ameno

Ferragosto blindato a Lacco Ameno: stop a falò, musica e brindisi in spiaggia

Redazione Web
Redazione Web
Gli ultimi articoli

Iscriviti alla nostra newsletter

Resta informato e non perderti nessun articolo

Anche quest’anno il Ferragosto a Lacco Ameno si svolgerà senza falò, musica ad alto volume e brindisi in riva al mare. Con l’ordinanza sindacale n. 46 dell’11 agosto 2025, il sindaco Giacomo Pascale ha imposto un divieto esteso per garantire ordine e sicurezza durante la notte più affollata dell’estate.

Il provvedimento, in vigore dalle 20 del 15 agosto fino alle 9 del 19 agosto, vieta su tutti gli arenili comunali e nelle aree assimilabili l’accensione di fuochi e falò, l’installazione di tende, la diffusione sonora non autorizzata, la vendita e il consumo di bevande alcoliche e analcoliche in contenitori di vetro o lattina. Vietato anche il trasporto di materiale infiammabile e di attrezzature da campeggio.

La decisione, si legge nell’atto, nasce dall’esigenza di prevenire assembramenti, tutelare la quiete pubblica e ridurre i rischi per la sicurezza in un territorio a forte vocazione turistica, dove la tradizione dei falò ferragostani attira ogni anno numerosi giovani e residenti. Pascale ha ricordato che l’accensione di fuochi comporta anche un impatto ambientale negativo e può costituire un pericolo in prossimità di stabilimenti balneari e abitazioni.

A pesare sulla scelta anche i limiti di organico della Polizia Municipale, che non permettono una vigilanza costante su tutte le zone interessate. Le violazioni saranno punite con sanzioni amministrative pecuniarie previste dal D.Lgs. 267/2000. L’ordinanza è stata trasmessa alle forze dell’ordine e alla Prefettura di Napoli per gli accertamenti di competenza.

Autore

  • Articolo realizzato dalla Redazione Web de Il Dispari Quotidiano. La redazione si occupa dell'analisi e della pubblicazione fedele degli atti e dei documenti ufficiali, garantendo un'informazione precisa, imparziale e trasparente. Ogni contenuto viene riportato senza interpretazioni o valutazioni personali, nel rispetto dell’integrità delle fonti e della veridicità dei fatti.

    Visualizza tutti gli articoli
contenuti sponsorizzati da Geozo

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Gli ultimi articoli

Stock images by Depositphotos

IL DISPARI QUOTIDIANO Iscr. Trib. NA. al n. 19 del 21.04.2015 Editoriale Ischia srl - Via Michele Mazzella, 202 80077 Ischia (Na) Direttore responsabile: Gaetano Di Meglio

PRIVACY

Stock images by Depositphotos