Ferragosto blindato a Lacco Ameno: stop a falò, musica e brindisi in spiaggia

Anche quest’anno il Ferragosto a Lacco Ameno si svolgerà senza falò, musica ad alto volume e brindisi in riva al mare. Con l’ordinanza sindacale n. 46 dell’11 agosto 2025, il sindaco Giacomo Pascale ha imposto un divieto esteso per garantire ordine e sicurezza durante la notte più affollata dell’estate.

Il provvedimento, in vigore dalle 20 del 15 agosto fino alle 9 del 19 agosto, vieta su tutti gli arenili comunali e nelle aree assimilabili l’accensione di fuochi e falò, l’installazione di tende, la diffusione sonora non autorizzata, la vendita e il consumo di bevande alcoliche e analcoliche in contenitori di vetro o lattina. Vietato anche il trasporto di materiale infiammabile e di attrezzature da campeggio.

La decisione, si legge nell’atto, nasce dall’esigenza di prevenire assembramenti, tutelare la quiete pubblica e ridurre i rischi per la sicurezza in un territorio a forte vocazione turistica, dove la tradizione dei falò ferragostani attira ogni anno numerosi giovani e residenti. Pascale ha ricordato che l’accensione di fuochi comporta anche un impatto ambientale negativo e può costituire un pericolo in prossimità di stabilimenti balneari e abitazioni.

A pesare sulla scelta anche i limiti di organico della Polizia Municipale, che non permettono una vigilanza costante su tutte le zone interessate. Le violazioni saranno punite con sanzioni amministrative pecuniarie previste dal D.Lgs. 267/2000. L’ordinanza è stata trasmessa alle forze dell’ordine e alla Prefettura di Napoli per gli accertamenti di competenza.