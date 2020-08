Ferragosto, anche Dionigi “spegne” il falò di San Lorenzo e di Ferragosto

Come di consueto (senza un briciolo di iniziativa politica che, invece, ne cogliesse l’occasione, ndr), anche quest’anno, in occasione delle notti di San Lorenzo e Ferragosto, tornano i provvedimenti finalizzati a salvaguardare la quiete e l’ordine pubblico e ad evitare situazioni di potenziale pericolo per gli avventori dell’arenile dei Maronti.

Infatti, dalle ore 18:00 del 10.08.2020 fino alle ore 08:00 del 11.08.2020 e dalle ore 18:00 del 15.08.2020 fino alle ore 08:00 del 16.08.2020, alla località Maronti sono adottati i seguenti provvedimenti:

divieto di vendita da asporto di bevande in contenitori di vetro e lattine;

divieto di vendita di bevande alcoliche da asporto, nonché divieto di trasportare e consumare bevande alcoliche sull’arenile e nella prossimità di esso;

divieto di accendere fuochi e falò, nonché di trasportare – in qualunque modo, anche con mezzi di trasporto privati e pubblici, compresi i bus EAV – legna e materiale infiammabile;

divieto di trasportare ed installare tende sull’arenile;

divieto di usare e trasportare strumenti di diffusione sonora, salvo autorizzati.

Le violazioni saranno punite con l’irrogazione di una sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, oltre alle altre sanzioni previste dalla legge. È inoltre previsto il sequestro, con conseguente confisca, di bevande / materiali / strumenti non consentiti.