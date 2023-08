Ferragosto alla Falanga, appuntamento martedì!

Torna anche quest’anno il tradizionale appuntamento di Ferragosto alla Falanga con l’associazione Terra.

La nota: “L’associazione Terra con Franco e Valerio Iacono, Cesare Mattera, contadino antico, già sindaco di Serrara Fontana, continuano, insieme agli amici di Forio e di Serrara Fontana, la tradizione, che essi stessi hanno inaugurato oltre 20 anni fa. Martedì 15 agosto l’appuntamento è alle 7:30 del mattino davanti al ristorante Il Bracconiere a Serrara Fontana. Da lì i novelli pellegrini dell’ambiente partiranno e, dopo aver attraversato le rocce assolate dei Frasitelli ed il bosco delle Acacie, arriveranno alla plaga della Falanga. Quindi, accompagnati da guide esperte, esploreranno quell’habitat ancora rigoglioso e visiteranno le Fosse della Neve, le Case di Pietra e si inoltreranno fino alla particolarissima Pietra Pirciata ed al bosco calcareo del Bianchetto. Si immergeranno in una flora straordinaria, ricca di specie rare. Al ritorno vi aspetteremo con la tipica gastronomia contadina, innaffiata dal buon vino della cantina di Cesare. Non mancherà la granita, per recuperare la tradizione della neve conservata nelle apposite “fosse”.

Arrivederci a Ferragosto!

Associazione Terra- Franco e Valerio Iacono Cesare Mattera

PS: saranno invitati i Sindaci dell’isola d’Ischia, il Commissario straordinario Avv. Giovanni Legnini, l’Assessore regionale all’Agricoltura Onorevole Nicola Caputo, l’Assessore regionale al turismo Onorevole Felice Casucci, per mostrare loro i castagneti in pericolo, fra malattia e “vecchiaia”, perché provvedano alla salvezza di questo antico tesoro. Senza contare l’esigenza, pare già affrontata, della messa in sicurezza di quel territorio.