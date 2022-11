Fermiamo gli imbrattatori seriali! | #4WD

Che tutti noi, presi ciascuno dai propri cazzetti quotidiani, siamo soliti distrarci e, peggio ancora, disinteressarci totalmente dalle gravi problematiche che affliggono oggettivamente l’interesse e il bene comune è un avvilente dato di fatto. Non è certo da meno, però, in una società civile, continuare a tollerare certe forme di protesta che oltre a manifestare il proprio totale distacco dalla più elementare civiltà, danneggiano gravemente i diritti altrui, la proprietà privata e le opere d’arte.

Al pari dei no global, ma probabilmente superandoli in stupidità, gli imbrattatori seriali di tutto il mondo continuano nel loro filone di interventi ad effetto nei principali musei, rischiando di compromettere non solo la tranquillità dei visitatori, ma talvolta anche opere di valore inestimabile, lanciandovi contro le più disparate tipologie di materiali.

Ecco, se il diritto di manifestare è alla base di qualsiasi paese democratico, è proprio la stessa democrazia a sancire il diritto di ciascun cittadino a vivere civilmente e serenamente la propria esistenza senza questo genere di turbative; così come è dovere per ognuno di essi di rispettare i beni altrui, quelli pubblici e il patrimonio artistico-culturale di un paese, senza doverlo vilipendere deliberatamente in virtù della corrente rivoluzionaria del momento.

Vedo che Matteo Salvini, attuale vice-premier, sta dedicando grande attenzione nei suoi reel Instagram a questo genere di episodi. E poiché quello di centrodestra, con Giorgia Meloni in testa, sembra proprio essere un Governo che predilige i fatti alle parole, visto quanto prodotto in un solo mese di attività, voglio augurarmi che al di là della mera cronaca social dell’ennesimo dipinto o art car imbrattati o, peggio ancora, della prossima interruzione non comunicata del traffico sul raccordo anulare di Roma, si passi anche in questo caso a provvedimenti concreti che facciano passare la voglia a questi insubordinati di intraprendere certe iniziative.

Pensate cosa gli succederebbe in Qatar, se agissero allo stesso modo durante i Mondiali…