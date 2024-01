Fermato il primo “coppamano” di Basentini all’EVI. Salta il primo consiglio di Amministrazione

Gaetano Di Meglio | L’EVI non finirà mai di stupirci. Possiamo solo sperare in una rivoluzione del settore per liberarci di questo carrozzone politico dove tutti si sentono in diritto di fare il quello che vogliono.

E la prima paletta rossa al presidente poco avvezzo alle aziende importanti è andato a vuoto. Il primo Consiglio di Amministrazione dell’EVI, infatti, è stato rinviato al prossimo 8 gennaio dopo che il presidente Mario Basentini si era presentato con il compitino scritto sulle “scalinatelle” di Via Acquedotto. Un compitino con cui il nuovo presidente di “pappava” tutta la gestione ordinaria della SpA dei comuni e che lasciava a bocca asciutta tutti gli altri componenti.

Una palette rossa e una rimando a fare i compiti che espone alla prima figuraccia il nominato da parte di Enzo Ferrandino. Gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione, soprattutto quello di Casamicciola, infatti, hanno evidenziato che l’essere presidente del Consiglio di Amministrazione non significa essere il padrone del vapore. Anzi, è solo uno su sei.

Da qui la necessità del rinvio della seduta del consiglio con una buona dose di correzioni e di compiti da fare a casa che ha portato a casa Mario Basentini alla prima uscita ufficiale.

Il “coppamano” non è piaciuto agli altri componenti che hanno già alzato un velo di sfiducia (almeno operativa) fin da subito.

Della serie “vogliamo avere voce in capitolo e vogliamo avere dei settori da seguire o, almeno, da condividere”.

Il piglia e porta, che è arrivato direttamente a casa Trani, non è piaciuto ma è arrivato dritto dritto. Tuttavia chi per questi mari va, questi pesci prende. E certe volte i pesci vanno anche rilasciati in mare se non sono della taglia giusta. Ma non c’erano dubbi che la taglia fosse sbagliata.

L’altro aspetto che dovrebbe preoccupare i più è quello relativi ai compensi. Stando a quanto si ragiona, infatti, sarebbero tutti felici di ricevere il 60% dello stipendio del sindaco di Ischia. Se si volesse riconoscere questa percentuale a tutti i componenti, l’EVI avrebbe un costo mensile del Consiglio di Amministrazione di oltre 10 mila euro! Si, avete capito bene, 10 mila euro al mese che tradotto in anno, significa una cifra blu!

Il consiglio di amministrazione, con all’ordine del giorno “attribuzione poteri di ordinaria amministrazione al Presidente; Varie ed eventuali” era stato convocato per il 28 dicembre alle ore 12.00 presso la sede sociale di Ischia, alla Via Leonardo Mazzella ed è stato rinviato, come detto, al prossimo 8 gennaio.

La cosa ridicola, tra l’altro, è che nell’elenco dei destinatari, le capre che paghiamo all’EVI hanno inserito anche il Prof. Giuseppe GAUDIOSO! Dire che tutto questo sia assurdo è poco!

Se questo è l’inizio stiamo messi proprio male. Davvero male!