FERMATELERUSPE Maria Grazia Di Scala: “Tutti zitti? Serve un sussulto di dignità!”

Maria Grazia Di Scala | Questa politica non serve a niente. Per definizione la politica dovrebbe consistere nell’amministrazione della cosa pubblica e nella risoluzione dei problemi sociali, con impegno e con coraggio, e talora con decisioni impopolari, ma che decisioni siano. Viviamo invece in un paese allo sbando, in cui la politica non si assume la responsabilità di decidere. Mi riferisco, in particolare, alla problematica delle demolizioni e dell’abusivismo edilizio. Sappiamo bene che nei nostri territori tanti sindaci hanno fondato la loro popolarità proprio sull’abusivismo, tanto che l’attività delle amministrazioni si concentra negli uffici tecnici comunali. E sappiamo anche che sulla nostra isola si continua imperterriti a costruire: classici i casi in cui con la DIA, la SCIA, la SCILA, ecc. si fa riferimento alla manutenzione, alla sistemazione, a piccole opere consentite, e poi ci si trova davanti ad abusi di rilevanti dimensioni.

Gli errori sono consistiti nell’averlo consentito, nella mancanza di capillari controlli, nell’aver temporeggiato nell’adozione degli strumenti urbanistici di programmazione e pianificazione, ciò che ha costretto il cittadino a chiedere il favore al politico di turno o al vicino affinchè chiudesse gli occhi, e qual è il risultato? Gente che abita da anni ed anni in case realizzate abusivamente, per le quali ha pagato tasse ed oneri di pratiche di condono che giacciono nei cassetti, oltre a tecnici ed avvocati, che adesso si trova davanti allo spettro della demolizione. Certo, lo prevede la legge, e la legge va applicata. Ma ancora una volta la politica è latitante. Nella recente consiliatura regionale appena conclusa era stata preannunciata dalla maggioranza di De Luca l’adozione di un imponente Testo Unico sull’Edilizia, sollecitato proprio da numerosi pubblici amministratori della Campania tutta, che regolamentasse in maniera chiara ed esauriente la materia: allo scadere dei 5 anni fu portato in aula un testo raffazzonato, scritto di fretta e furia, da tutti ritenuto insoddisfacente, tanto che la stessa maggioranza lo ritirò rinviandolo alla legislatura successiva (e chissà se mai vedrà la luce).

Davanti alla profonda ingiustizia di demolizioni programmate per prime case abitate, a fronte di “mostri” abusivi aventi carattere speculativo rimasti in piedi, mi feci promotrice nel febbraio del 2020 di un ordine del giorno che prevedeva, sulla base di quanto già statuito in diverse regioni italiane, l’adozione del principio della gradualità delle demolizioni giudiziali, stabilendosi che dovessero essere demolite per ultime le case di necessità abitate da persone sprovviste di alloggio alternativo, rispetto agli immobili di rilevante impatto ambientale o costruiti in area demaniale o su aree soggette a vincolo di assoluta inedificabilità, a quelli costituenti pericolo, a quelli nella disponibilità di soggetti condannati per reati di associazione mafiosa, a quelli in corso di costruzione o non ancora ultimati alla data della sentenza di condanna o non stabilmente abitati.

L’ordine del giorno, in linea con il diritto eurounitario e con il dettato costituzionale, fu inizialmente avversato dai 5 stelle, e la proposta fu rinviata. Poi è arrivato il Covid e lo stato di emergenza, e si tornò in aula il 13.7.2020, quando l’ordine del giorno fu approvato all’unanimità, ossia fu sottoscritto da tutte le forze politiche. Il Governatore De Luca prese formale impegno a portare la richiesta sui tavoli governativi, e nelle more a rappresentare all’Autorità Giudiziaria la necessità di sospendere le demolizioni programmate quantomeno fino al perdurare dello stato di emergenza. Nulla è stato fatto, ed è caduta nel vuoto la nota con la quale nell’agosto 2020 ho sollecitato il Presidente della Regione ad attivarsi. Dobbiamo allora necessariamente pensare che l’impegno fu sottoscritto, anche dai rappresentati del Movimento 5 stelle (forza di governo) solo per raccogliere voti nella imminente campagna elettorale. Confermata la forza di governo, continuano a fregarsene della disperazione dei cittadini, di povera gente che verrà buttata in mezzo a una strada dopo esserci nata in quelle case (il primo condono risale al 1985).

Il 15 marzo prossimo, in piena pandemia, dovrà essere demolita (ancora) una casa a Forio: tanti scempi edilizi restano in piedi, ma quella casa dovrà andare a terra, addirittura con avviso che mobili ed arredi ove non spontaneamente asportati saranno buttati in discarica! Tutti zitti? Ma non siete stufi di essere etichettati, come dopo il terremoto del 2017, come un popolo di abusivisti? Non un sussulto di dignità dei nostri amministratori per finalmente decidere, istruire le pratiche di condono, sanare quelle sanabili, programmare e pianificare, per venire fuori da un immobilismo che crea solo danno ai cittadini. Le sei amministrazioni presenti sull’isola hanno tutte appoggiato il Governatore De Luca: qualcuno di loro si è posto il problema ed ha sollecitato l’adozione di un qualche provvedimento? Che faranno quando arriveranno i rigetti delle domande di bonus statali e resteremo fuori da ogni prospettiva di rilancio economico perché le case sono abusive?