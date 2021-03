FERMATE LE RUSPE! No alla demolizione in zona rossa. Salvate la casa di Via Calosirto

Gaetano Di Meglio | Di altisonante ha solo il nome. Di serio ha solo il dramma. Di vergognosa c’è solo la violenza dello Stato. Di assurdo ha il sapore l’intera vicenda.

Il protagonista di questa storia si chiama Domenico De Siano, non è famoso, non è senatore, è affetto da diverse gravi patologie e lunedì prossimo, il 15 marzo 2021, in piena zona rossa, in piena pandemia, in piena crisi dovrà lasciare la sua casa “in nome della legge”.

A lato pubblichiamo il suo accorato appello al Governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca e al sindaco di Forio, Francesco Del Deo.

Lo pubblichiamo affinché ci possa essere sia una reazione pubblica e cittadina sia una reazione politica. Viviamo un periodo pesante per tutti, l’Italia intera si ferma a riflettere sulle prime centomila vittime per il Covid e, come se niente fosse, un cittadino della stessa nazione, tra qualche giorno dovrà subire l’aggressione di uno Stato che sembra essersi ricordato di lui e che se non gli distrugge l’abitazione non si sente “Stato”.

Una sorta di inflessibile applicazione della giustizia che non può fermarsi, che non può avere umanità e che, fino all’ultimo, deve mostrare i muscoli ad un cittadino di Via Calosirto. Un comune cittadino, con un nome altisonante, che è pari a molti di noi. Anzi no, forse Domenico ha qualche peso in più da sopportare e portare.

E’ il tempo di indossare la mascherina, mettersi ad un metro l’uno dall’altro e provare a far sentire la voce di tutti a chi non la vuole sentire.

La lezioncina sulla storia dell’abusivismo tenetevela per voi. Voi che avete la casa di mammà o la casa di qualche zio antico e vi atteggiate a difensori dell’ambiente e del territorio. La lezioncina sulla giustizia, sull’abuso edilizio e tutta la tiritera tenetevela per voi, noi stiamo con Domenico De Siano e la sua famiglia. Siamo con lui e tutti i Domenico De Siano di questo mondo.

Lunedì 15 marzo sarà un giorno nero. E dobbiamo evitare che tutto ciò accada.

La storia di questa demolizione, senza troppi fronzoli, non è proprio come tutte le altre. Domenico è affetto da bronchite polmonare cronica, ipertrofia prostatica, glaucoma con degenerazione oculare e degenerazione ossea artrosica con conseguenze negative sulla deambulazione e nonostante tutto, con una insolita violenza, chi ha deciso per la demolizione si è preoccupato di evidenziare al Comune di Forio che gli deve gettare nella spazzatura anche i mobili che nel frattempo non sia riuscito spostare dalla sua abitazione.

LA VICENDA

Domenico, come detto, vive insieme alla moglie e alla figlia in un’abitazione che l’Autorità giudiziaria ritiene non sanabile benché essa rientri nella fattispecie del famoso articolo 25 della legge 130/2018. La legge per il terremoto di Ischia che lega le istanze del terzo condono alla prima legge condonistica del 1985.

L’abitazione è colpita dall’ingiunzione di demolizione 40/2007 RE.S.A., susseguente ad una sentenza del 2004 della Seconda Sezione della Corte di Appello di Napoli e il Sostituto Procuratore Generale dr. Cilenti, con preavviso del 23 febbraio, ha fissato, come detto, per lunedì prossimo lo sgombero e la demolizione. E cosa strana, mai accaduta in precedenza, ci ha tenuto a sottolineare e ad ordinare al Comune di Forio “di portare alla discarica gli arredi che non siano stati rimossi”!

L’esecuzione, come ha evidenziato più volte l’avvocato Giuseppe Di Meglio, ignora le direttive del protocollo dettato dal Procuratore Generale dr. Luigi Riello, che detta i criteri di graduazione delle demolizioni dando la precedenza a quelle costruzioni che non siano destinate a civile abitazione, per la grave carenza abitativa che esiste in Campania.

L’avvocato Di Meglio che difende De Siano, mentre si accende il dibattito politico e civile su questa assurda e violenta demolizione, ha chiesto alla Corte di Appello di Napoli, Seconda Sezione, che sospenda con decreto l’esecuzione fissata per il 15 marzo e annulli l’atto di avviso del 22 febbraio o, quanto meno, sospenda con decreto l’efficacia di tale atto e dell’ingiunzione di demolizione 40/2007 in quanto collide con le direttive del Consiglio regionale della Campanai del 13.7.2020 e viola il diritto alla salute e alla casa del ricorrente, che trova tutela nell’articolo 44 della Costituzione.

UNA DEMOLIZIONE “CONTRO” REGIONE E PROCURATORE

Un primo aspetto che merita attenzione è la circostanza dell’incarico conferito all’arch. Francesco Gaudioso e alla Impresa Cosem srl di procedere all’esecuzione forzata per una spesa di 100.000 euro. Un dato strano, se pensiamo che il Comune ne aveva preventivato una spesa di soli 22.000 euro! Perché costa 5 volte tanto? Qualcuno potrà dare qualche risposta? Speriamo.

Così come ci chiediamo a cosa servano i famosi protocolli. Nei mesi scorsi abbiamo più volte scritto in merito alle direttive del protocollo dettato dal Procuratore Generale dr. Luigi Riello. A che servono i criteri di graduazione delle demolizioni? A che serve dare la precedenza a quelle costruzioni, che non siano destinate a civile abitazione se poi, invece, lunedì la casa di Domenico andrà giù?

Avevamo capito che la Procura Generale avrebbe dovuto fissare la demolizione di immobili grezzi, baraccali o di uso diverso e solo quando avrebbe esaurito tali esecuzioni si sarebbe passato alle civili abitazioni. Non è così? La graduazione delle demolizioni è un protocollo “tanto per” e non ha valore?

E ancora, non meno importante, ci accodiamo alla richiesta di Domenico De Siano rivolta al governatore della Regione Campania. De Luca, se ci sei batti un colpo! Fai rispettare il protocollo!