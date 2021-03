Fermate le ruspe, c’è il super-accordo Sindaci e Avvocati

Quello che è andato in scena ieri mattina al comune di Ischia è, forse, un atto figlio della rivoluzione Draghi. Una mossa architettata dal “conte” Gianpaolo Buono che, dopo essersi ripreso la presidenza dell’asso forense, continua a tessere una rete di pacificazione orizzontale.

Dopo aver dimostrato di essere stato un campione in quella verticale, creando una lungo pilone di potere che congiunge vari livelli sovrapposti, ora procede in maniera orizzontale. Immolato Cellammare sull’altare della “politica” forense, Gianpaolo Buono ora prova a disegnare un fronte unitario di interessi e di poteri che possano procedere in via unitaria.

Gli ingredienti possibili di questo mix sono diversi e sono lontani tra di loro. La debolezza della magistratura dopo il caso Palamara, il clima di unione nazionale con l’arrivo di questo nuovo governo, la pandemia e la crisi ad esse collegata e una necessità di rivedere tutti gli schemi perché, in un modo non ancora chiaro, sembra che i vecchi siano scoppiati. All’improvviso.

Al netto dei dettagli che vedremo tra poco, quello di ieri mattina è stato un incontro che mette “quasi” d’accordo due parti che fino ad ora erano stati più che distanti.

Avere dalla stessa parte del tavolo l’avvocato Bruno Molinaro e l’avvocato Giuseppe Di Meglio è più di un segno dei tempi. E’ più di una semplice coincidenza. E’ il segnale che stiamo al giro di boa e che le due “ammiraglie” procedono parallele. Beh, caro Gianpaolo, chapeau. Dopo Gianluca e Enzo, ora Bruno e Giuseppe. Con il comune di Ischia privo di necessita elettorali dopo il famoso “saltino” e nella possibilità di rilanciare qualcosa di serio, con l’emergenza demolizione che pone tutti dalla stessa parte, l’accordo è sembrato l’unica opzione possibile.

Gli avvocati seppelliscono le asce di guerra, i sindaci dimenticano le guerre tra di loro e si crea un unico fronte unito. Si, tardivo. Si, forse deboluccio. Si, forse solo locale, ma è quello che abbiamo. Ovvero l’unica cosa.

Come si procede? La strategia condivisa nella sala del consiglio comunale di Ischia prevede una mitraglia di interventi e di richieste che, in maniera progressiva, possa non far cadere l’attenzione. Una sorta di azione a grappolo che produce impatti piccoli e continuativi.

Le richieste, alcune già quasi formulate, muovono su più assi.

Partiamo con la necessità di equiparare la sospensione degli sfratti alla esecuzione delle demolizioni. E’ quasi folle considerare che lo stato difenda chi non riesce a pagare il proprio fitto, attacchi il proprietario degli immobili e, ironia della sorte, lo stesso stato consente che alcuni dei suoi cittadini si trovino in strada senza un tetto per l’esecuzione di una “pena amministrativa”.

L’altro aspetto che verrà sollecitato e portato all’attenzione dei media è quello che prevede la modifica del DPR 380. Spostare la demolizione dall’articolo 31 al 44 serve a risolvere il problema. Come abbiamo già detto, la demolizione è configurata come una pena amministrativa e, come tale, non è prevista alcuna prescrizione. Se la stessa di configurasse come sanzione penale, allora la stessa avrebbe la sua “natura” di pena e come tale, dopo 5 anni dove non applicata, perderebbe efficacia.

Come se non bastasse, il terzo attacco che parte da Ischia è quello che punta diversamente ad una sentenza della Corte CEDU sui diritti dell’uomo. Una sentenza che mette una parola chiara sulla natura pena accessoria e che consentirebbe, come già detto, la modifica della pena accessoria della demolizione.

Una serie di colpi che verranno assestati in maniera costante e continua, leggermente dilatati nel tempo e che, si spera, possano cogliere nel centro.

Per il sindaco Enzo Ferrandino: “Si è discusso delle motivazioni che potrebbero indurre il Governo e il Parlamento a sospendere le demolizioni quanto meno degli “abusi di necessità” così come sono stati sospesi anche – tra le altre cose – gli sfratti”.