Fermate le RESA! Come per i Rom. Da Pascale appello al governo: differire le demolizioni per chi non ha una casa alternativa

L’iniziativa prende spunto dall’ordinanza del Comitato Europeo dei Diritti Sociali per il campo rom di Giugliano, ma richiama anche la crisi abitativa sull’isola, aggravata da terremoto e alluvione. Tra gli abbattimenti di cui si invoca il rinvio anche quelli nell’ambito dei procedimenti RE.S.A.

Dal Consiglio comunale di Lacco Ameno arriverà una iniziativa a favore delle famiglie che vivono l’incubo della demolizione imminente e non hanno la possibilità, allo stato, di reperire un alloggio alternativo.

La delibera trae spunto dalla ormai “famosa” ordinanza del Comitato Europeo dei Diritti Sociali del 2 luglio 2025 che ha intimato all’Italia di fornire entro il 15 settembre alloggi idonei agli occupanti del campo rom di Giugliano oggetto di sgombero. Il Comune amministrato da Giacomo Pascale chiede quindi al Consiglio dei Ministri di riconoscere i medesimi diritti a tutti i cittadini italiani ed europei nei casi di abusi di necessità e di differire le demolizioni, comprese quelle dei procedimenti RE.S.A.

L’iniziativa parte in realtà dalla considerazione delle criticità legate alle emergenze registratesi sull’isola, ovvero sisma e frana, che hanno intaccato la già scarsa disponibilità abitativa, soprattutto per chi non ha sufficienti risorse economiche.

In premessa la delibera consiliare che sarà discussa il primo settembre evidenza che «il Comune di Lacco Ameno, nell’espletamento dei propri compiti istituzionali, esegue costantemente tutti gli accertamenti e i consequenziali adempimenti di competenza, operando di concerto con le altre Amministrazioni e con le Autorità giudiziarie deputate, per la gestione e il controllo del patrimonio edilizio esistente e del territorio comunale al fine di garantire il rispetto della normativa edilizia, urbanistica e paesaggistica vigente e, in particolare, dei vincoli esistenti (idrogeologico, paesaggistico, sismico, archeologico, ecc.), procedendo, altresì, alla repressione degli abusi riscontrati a tutela dell’ambiente e dell’ordinato assetto del territorio».

Nello specifico, sul piano penale, «l’amministrazione e gli uffici comunali collaborano con solerzia con la Procura della Repubblica presso il Tribunale e la Procura Generale presso la Corte di Appello impegnate nell’esecuzione degli ordini giudiziali di demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi, attivando, nei modi di legge, anche le procedure volte a procurare la relativa provvista finanziaria presso la Cassa Depositi e Prestiti».

A fronte di questa collaborazione, «i cittadini interessati da ordini di demolizione sollecitano sempre più frequentemente un equo contemperamento tra l’obbligo di eseguire i provvedimenti giudiziali e le esigenze della vita (necessità dell’abitare e tutela della salute); all’Ente locale viene richiesto, in particolare, di garantire una casa e una vita dignitosa per tutti i cittadini, soprattutto per minori, anziani, malati e soggetti fragili, provvedendo al reperimento di alloggi alternativi, anche di edilizia pubblica residenziale, per coloro che restino privi della propria ed unica residenza familiare a seguito dell’esecuzione degli interventi di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi».

DIRITTO INVIOLABILE ALL’ABITAZIONE

E si arriva alle catastrofi che hanno segnato il territorio isolano: «A seguito del violento evento sismico del 21.8.2017 e delle gravi alluvioni verificatesi dal 22.11.2022 sono stati registrati su tutto il territorio dell’isola d’Ischia, ed in particolare nei Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio, numerosi smottamenti, crolli e danneggiamenti di infrastrutture ed edifici pubblici e privati; tantissime famiglie sopravvissute a tali catastrofi naturali sono state interessate da provvedimenti di sgombero dalle proprie abitazioni distrutte o lesionate e, in assenza di altre dimore e nelle more della ricostruzione, patiscono da anni la difficoltà di rinvenire un alloggio per i propri nuclei, data la limitatezza del territorio insulare, la mancanza di edilizia residenziale pubblica e la scarsità di abitazioni private in locazione».

E’ innegabile che «tali eventi hanno aggravato una problematica sociale già diffusa, tanto che gli Enti locali, compreso il Comune di Lacco Ameno, non riescono a rispondere alle pressanti istanze dei cittadini per la garanzia del diritto inviolabile all’abitazione, principio generale dell’ordinamento (art. 47 Cost., nonché artt. 25 Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e 8 CEDU)».

A questo punto il civico consesso richiama l’ordinanza del 2 luglio 2025 il Comitato Europeo dei Diritti Sociali, che «ha dichiarato ricevibile il reclamo collettivo n. 244/2025 presentato dall’ERRC contro l’Italia per lo sgombero forzato delle famiglie rom dal Comune di Giugliano in Campania; il Comitato ha richiamato l’art. 31 della Carta Sociale Europea (1996), che riconosce il diritto all’alloggio e impegna gli Stati ad adottare misure per prevenirne la mancanza, prevedendo: parte I: “tutti hanno diritto all’alloggio”; parte II: misure volte a promuovere l’accesso ad alloggi adeguati, prevenire e ridurre il numero dei senzatetto e rendere il prezzo delle abitazioni accessibile a chi non ha risorse».

Come è noto, «il Comitato ha, dunque, intimato all’Italia di adottare misure immediate per evitare danni gravi e irreparabili, garantendo alle famiglie rom (circa 550 persone) sistemazioni temporanee adeguate e sicure, con accesso ai servizi di base».

Il Consiglio comunale di Lacco Ameno ritiene che «le motivazioni del Comitato Europeo siano estensibili a tutti i cittadini europei, poiché attengono alla tutela universale della dignità e dei diritti sociali; lo Stato e le amministrazioni pubbliche debbano adoperarsi per attuare concretamente il diritto all’abitazione».

EMERGENZA ABITATIVA

Nello specifico «il Comune di Lacco Ameno, data la penuria di immobili su un territorio insulare ridotto e colpito da eventi calamitosi, non possa garantire sistemazioni alternative per sfollati da calamità o da demolizioni di prime e uniche abitazioni».

Richiamando ancora una volta «lo stato di emergenza abitativa nell’isola d’Ischia, aggravato da calamità naturali e demolizioni, che rende estremamente difficile reperire sistemazioni idonee per i residenti e per gli sfollati», è stato valutato di «proporre il differimento della esecuzione degli ordini di demolizione, compresi quelli nell’ambito dei procedimenti R.E.S.A., a carico di cittadini privi di ulteriori disponibilità abitative, quale misura necessaria per evitare il rischio di danni gravi e irreparabili, non potendo il Comune garantire “una sistemazione temporanea adeguata e sicura, con accesso ai servizi di base quali acqua, servizi igienici, riscaldamento, smaltimento dei rifiuti ed elettricità”».

Il Consiglio comunale ha dunque deliberato «1. di proporre il differimento della esecuzione degli ordini di demolizione, compresi quelli nell’ambito dei procedimenti R.E.S.A., a carico di cittadini privi di ulteriori disponibilità abitative, quale misura necessaria per evitare danni gravi e irreparabili, in analogia con quanto riconosciuto dal Comitato Europeo dei Diritti Sociali nel caso dei 550 Rom di Giugliano;

di trasmettere la presente deliberazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli e alla Procura Generale presso la Corte di Appello di Napoli per le determinazioni di competenza nell’ambito dei procedimenti R.E.S.A. pendenti, confermando in ogni caso la piena collaborazione dell’Ente;

di richiedere formalmente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Presidente della Camera dei Deputati e al Presidente del Senato della Repubblica di attivarsi immediatamente affinché il principio riconosciuto dal Comitato Europeo ai 550 Rom trovi applicazione anche per le famiglie italiane ed europee che, a seguito di demolizioni delle case di necessità, restino prive di ogni alloggio alternativo, al fine di garantire pari tutela dei diritti fondamentali a tutti i cittadini».

Una delibera che costituisce mero atto di indirizzo, in quanto la decisione spetta ad altre istituzioni, ma che pone all’attenzione una questione fondamentale nella nostra isola e non solo.

LA CONVOCAZIONE

Il Consiglio comunale di Lacco Ameno è stato convocato in seduta straordinaria per lunedì 1° settembre 2025 alle ore 9.30, con eventuale seconda convocazione fissata per mercoledì 3 settembre alla stessa ora. La riunione si svolgerà in modalità mista, consentendo quindi la partecipazione sia in presenza, nella sala consiliare, sia a distanza.

La decisione porta la firma del presidente del Consiglio comunale, che richiama le norme del Testo unico degli enti locali, il regolamento di funzionamento dell’assemblea civica, lo statuto comunale e il regolamento di contabilità armonizzata. Un solo punto figura all’ordine del giorno: l’ordinanza del Comitato europeo dei diritti sociali del 2 luglio scorso, relativa al reclamo collettivo n. 244/2025 presentato dal Centro europeo per i diritti dei Rom.

La questione riguarda gli ordini giudiziari di demolizione di immobili, rispetto ai quali il Consiglio sarà chiamato a valutare un atto di indirizzo per il differimento dell’esecuzione.