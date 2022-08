Fermate la vergogna Rio Corbore! Un fiume di fango e merda

Enzo Ferrandino e Dionigi Gaudioso non possono più tacere e non possono più girarsi dall’altro lato. In attesa dei roboanti progetti per il depuratore e per tutte le altre cose che qualcuno pensa di fare, oggi c’è l’emergenza e l’urgenza di fermare la vergogna del Rio Corbore. Il forte acquazzone di questa domenica 28 agosto si è trasformato in un fiume di merda e fango che ha riempito il mare del Lido di Ischia si puzza e rabbia. Soprattutto rabbia sia degli imprenditori del luogo, sia dei turisti che sono stati protagonisti di una scena dell’orrore. Siamo nel 2022, ora BASTA CON QUESTA VERGOGNA!!!!