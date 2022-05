Fermate gli scemi! Attenti alle chat degli studenti del Liceo

Una mamma, preoccupata, del proprio figlio/a studente del Liceo Buchner mi ha inoltrato lo screen shot che vedete. La foto di una schifezza immensa e che merita una reazione immediata sia da parte della scuola, sia da parte degli studenti veri del Liceo. Una presa di posizione immediata perché non ci sia spazio per queste azioni.

Nessuno la definisca una goliardata o azione che i ragazzi fanno senza sapere e senza capire. Queste schifezze immense non vengono fuori per gioco o per scherzo, ma perché, purtroppo, c’è gente che non merita la nostra democrazia.

L’appello è alla Preside Barbieri e a tutti quel del Liceo Buchner affinché si sappia, quanto prima, che l’istituzione ha risposto con rapidità ed efficacia a questa schifezza.

L’altro appello, invece, è agli studenti del Liceo affinché con una vera azione di delazione dicano chi è l’autore di questa porcheria. Di lo ha condiviso, chi lo ha inviato oltre a chi lo ha pensato.

Marisa Rubini su facebook ha condiviso la stessa foto e ha commentato così: “Mi è appena arrivata privatamente questa foto, con una presunta attribuzione. Sono sconvolta da tanta feccia. Chiedo pubblicamente che gli enti preposti agiscano e informino che tanta inciviltà non è una corrente di pensiero, ma una tendenza alla illegalità. E magari ci fosse un pensiero dietro queste esternazioni!! Io vedo solo bassezza morale.