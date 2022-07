Ferito dai buttafuori a Ischia. Parte la doppia indagine: penale e amministrativa

Domenica mattina, sulla scorta delle prime indiscrezioni – molto incerte – avevamo pubblicato la notizia di una rissa e di un giovane ragazzo ferito per cui è stato necessario l’intervento del 118 e il ricovero presso l’Ospedale Rizzoli di Lacco Ameno. Un post che abbiamo deciso di rimuovere nelle immediatezze della nostra pubblicazione perché la vicenda aveva troppi lati oscuri e poco chiari.

Con il passare delle ore e dei giorni, però, la vicenda diventa più chiara e necessita della pubblicazione. Stando a quanto è emerso, il giovane, in evidente stato di ubriachezza (non molesta) si è scontrato con gli addetti alla sicurezza di un noto locale sul corso di Ischia e, una volta fuori, è rovinato a terra. Li dove è stato poi soccorso. Ieri, con l’approfondimento delle indagini, i controlli dei video da parte della Polizia di Stato e la conferma che qualcosa non andasse secondo le ricostruzioni fornite, dal commissariato di Ischia sono partite due indagini: la prima sul piano penale e la seconda sul piano amministrativo. Per entrambe le piste, gli agenti sono al lavoro per identificare i responsabili in maniera inequivocabile